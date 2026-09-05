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Dunărea, la cote scăzute: navă de marfă blocată lângă Ruse. Autoritățile bulgare spun că nu există risc de poluare

Dunărea

Dunărea

Scris deDarius Stănescu
Publicat5 sept. 2026, 15:01
Actualizat5 sept. 2026, 15:23

Nivelul redus al Dunării continuă să afecteze transportul naval pe sectorul bulgăresc al fluviului. O navă autopropulsată, încărcată cu marfă, a rămas blocată vineri în apropierea orașului Ruse, într-o zonă situată în afara șenalului navigabil.

Autoritățile bulgare au transmis că incidentul nu a generat, până în prezent, probleme de mediu. Nu au fost semnalate scurgeri de combustibil, pierderi de încărcătură sau alte forme de poluare.

Nivelul Dunării, aproape neschimbat în ultimele 24 de ore

Datele Agenției Executive pentru Explorarea și Întreținerea Fluviului Dunărea arată variații foarte mici ale cotelor apei pe sectorul bulgăresc. La Silistra, nivelul Dunării a crescut cu 2 centimetri, în timp ce la Novo Selo nu s-a înregistrat nicio schimbare.

În celelalte puncte monitorizate, nivelul apei a scăzut cu aproximativ 111–222 centimetri. În ciuda acestor oscilații, condițiile pentru navigație rămân dificile, iar autoritățile nu anunță o ameliorare relevantă a situației hidrologice.

Restricțiile de pescaj rămân valabile

Potrivit Direcției de Supraveghere Fluvială, nava a eșuat în apropierea unei zone de ancoraj din regiunea Ruse, după ce a ajuns în afara canalului navigabil. Intervențiile și monitorizarea continuă, însă autoritățile susțin că nu există pericol imediat pentru Dunăre.

Restricțiile privind pescajul navelor sunt menținute pe întregul tronson bulgăresc al Dunării. Aceste măsuri afectează în special transporturile comerciale, deoarece navele încărcate trebuie să respecte limitele impuse de adâncimea redusă a apei.

Situația rămâne sub observație, iar eventualele schimbări ale restricțiilor vor depinde de evoluția debitelor și a cotelor Dunării în următoarele zile.

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