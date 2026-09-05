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Extern· 2 min citire
Dunărea, la cote scăzute: navă de marfă blocată lângă Ruse. Autoritățile bulgare spun că nu există risc de poluare
Dunărea
Publicat5 sept. 2026, 15:01
Actualizat5 sept. 2026, 15:23
Nivelul redus al Dunării continuă să afecteze transportul naval pe sectorul bulgăresc al fluviului. O navă autopropulsată, încărcată cu marfă, a rămas blocată vineri în apropierea orașului Ruse, într-o zonă situată în afara șenalului navigabil.
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