Profesoară, acuzată că a avut o relație cu un elev de 16 ani. Băiatul era trecut în telefon „numărul 8”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 sept. 2026, 21:16

Un caz controversat ajunge în fața instanței în Marea Britanie, după ce o fostă profesoară de educație fizică este acuzată că ar fi avut contacte sexuale cu unul dintre elevii săi. Adolescentul avea 16 ani la momentul faptelor, iar anchetatorii susțin că femeia ar fi încercat să ascundă identitatea acestuia în telefonul personal.

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