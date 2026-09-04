Profesoară, acuzată că a avut o relație cu un elev de 16 ani. Băiatul era trecut în telefon „numărul 8”

Un caz controversat ajunge în fața instanței în Marea Britanie, după ce o fostă profesoară de educație fizică este acuzată că ar fi avut contacte sexuale cu unul dintre elevii săi. Adolescentul avea 16 ani la momentul faptelor, iar anchetatorii susțin că femeia ar fi încercat să ascundă identitatea acestuia în telefonul personal.
Bronwen James, în vârstă de 30 de ani, fostă profesoară la Bitterne Park School din Southampton, este judecată la Winchester Crown Court. Femeia neagă toate cele patru acuzații formulate împotriva sa.
Profesoara și-ar fi trecut elevul în telefon drept „Numărul 8”
Unul dintre elementele prezentate în fața instanței se referă la modul în care adolescentul ar fi fost salvat în telefonul profesoarei, arată The Sun.
Potrivit procurorilor, numărul băiatului ar fi fost înregistrat sub denumirea „Numărul 8”. Acuzarea consideră că alegerea unui astfel de nume ar fi putut avea rolul de a ascunde identitatea elevului și de a face mai dificilă asocierea acestuia cu femeia.
Anchetatorii susțin că între cei doi ar fi existat schimburi de mesaje cu caracter sexual, iar comunicarea ar fi început pe Snapchat.
Cum ar fi fost descoperită presupusa relație
Cazul ar fi ieșit la iveală după ce un alt elev ar fi prezentat unui cadru didactic mai multe mesaje despre care anchetatorii susțin că proveneau din conversațiile dintre profesoară și adolescent.
Procurorul Edward Culver le-a explicat juraților că mesajele analizate ar fi indicat o apropiere care depășea relația obișnuită dintre profesor și elev.
Potrivit acuzării, James ar fi început să flirteze cu adolescentul înainte ca cei doi să ajungă să comunice prin intermediul Snapchat. Ulterior, procurorii susțin că întâlnirile ar fi continuat și în afara instituției de învățământ.
Întâlniri în afara școlii și mesaje despre care anchetatorii spun că erau intime
În timpul procesului au fost prezentate acuzații potrivit cărora profesoara l-ar fi transportat pe adolescent cu mașina într-o zonă aflată în apropierea apei, în Southampton.
Ulterior, potrivit procurorilor, băiatul ar fi ajuns la locuința femeii. Acuzarea susține că între cei doi ar fi avut loc contacte sexuale în mai multe rânduri.
Jurații au auzit, de asemenea, că profesoara i-ar fi trimis adolescentului numeroase mesaje și că i-ar fi spus că îl iubește. Conform procurorilor, femeia ar fi sugerat inclusiv posibilitatea ca cei doi să plece împreună.
Ce le-ar fi spus profesoara polițiștilor
După ce presupusa relație a fost descoperită, Bronwen James a fost audiată de poliție.
În declarațiile sale, femeia ar fi contestat acuzațiile și ar fi susținut că fusese contactată de pe un număr pe care nu îl cunoștea. Ea ar fi sugerat, de asemenea, că adolescentul ar fi putut fi influențat de o altă persoană să formuleze acuzațiile.
James, care este originară din Chippenham, Wiltshire, respinge toate cele patru capete de acuzare.
Procurorii invocă poziția de autoritate a profesoarei
Acuzarea susține că esența dosarului este legată de diferența de statut dintre cei doi și de poziția pe care femeia o ocupa în cadrul școlii.
Procurorii consideră că, în calitate de profesoară, James se afla într-o poziție de autoritate față de adolescent și că ar fi folosit relația profesională pentru a se apropia de acesta.
Procesul de la Winchester Crown Court este în desfășurare. Bronwen James neagă acuzațiile care i-au fost aduse și beneficiază de prezumția de nevinovăție până când instanța va pronunța o hotărâre definitivă.