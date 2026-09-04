Simulare militară catastrofală: Cât de repede ar ajunge SUA în România dacă Rusia atacă? Articolul 5, pus sub semnul întrebării

O simulare militară de proporții desfășurată în SUA, la care au luat parte congresmeni, foști comandanți și lideri din serviciile de informații, a testat scenariul unui atac al Rusiei asupra României și Republicii Moldova. Rezultatele exercițiului strategic au scos la iveală un răspuns alarmant de lent din partea Washingtonului și vulnerabilități majore în activarea Articolului 5 al NATO.
Un exercițiu tactic de securitate organizat în Statele Unite a adus în prim-plan scenariul sumbru al unei extinderi a conflictului din Estul Europei. Simularea strategică a pus la încercare capacitatea decizională de la Washington în ipoteza unei agresiuni directe a Rusiei asupra Republicii Moldova și a României, dezvăluind fisuri profunde în sistemul de apărare colectivă al Alianței Nord-Atlantice.
La exercițiul desfășurat sub egida Institutului Brooks din cadrul Universității Cornell și a Fundației Rockefeller au luat parte parlamentari americani în funcție, fosti generali de top, reprezentanți ai corpului diplomatic și specialiști din serviciile secrete. Concluziile analizei, evidențiate în cotidianul The Washington Post, indică un blocaj instituțional majore și o ezitare periculoasă în momente critice.
Un scenariu sumbru pentru anul 2028: Agresiune pe Flancul Estic și victime civile în România
Exercițiul tactic a pornit de la o proiecție geopolitică plasată în anul 2028. În acest context ipotetic, confruntarea din Ucraina rămâne blocată într-un război de uzură, determinând Kremlinul să încerce dezbinarea blocului occidental printr-o mișcare ofensivă surpriză. Planul Moscovei vizează invadarea Republicii Moldova, dublată de o lovitură aeriană cu dronă asupra unui obiectiv energetic major de pe teritoriul românesc, soldată cu decese în rândul populației civile.
În loc să declanșeze o ripostă fermă și imediată, atacul ipotetic a provocat la Washington o stare de indecizie prelungită. Lentoarea reacției americane a stârnit îngrijorare în rândul analiștilor militari, punând sub semnul întrebării capacitatea de răspuns rapid în fața unor amenințări reale.
Articolul 5, sub semnul întrebării: Avertismentul dur lansat de David Ignatius
Reputatul jurnalist și analist militar David Ignatius, prezent la exercițiu, a subliniat că comportamentul decidenților politici americani a fost caracterizat de o reținere excesivă și de o distanțare evidentă față de angajamentele de securitate ale NATO.
Conform analizei sale, factorii de decizie din Congresul SUA au considerat că societatea americană nu ar susține o intervenție militară directă pe Flancul Estic. Această ezitare reduce garanțiile oferite de Articolul 5 la un simplu angajament pe hârtie, lăsând statele europene vulnerabile și fără o conducere clară în fața unei crize majore. Jurnalistul a punctat că o astfel de abordare riscă să destrame arhitectura de securitate care a protejat spațiul euroatlantic în ultimele decenii.
De la război hibrid la conflict deschis: Riscurile pasivității occidentale
Rezultatele simulării scot în evidență o lipsă de adaptare a liderilor politici la tactica Moscovei, care testează în permanență rezistența statelor membre NATO prin acțiuni de sabotaj și operațiuni asimetrice.
Lipsa unei reacții ferme în fața provocărilor hibride din prezent creează un precedent periculos, încurajând Kremlinul să treacă de la acțiuni din zona gri la agresiuni militare directe. Pasivitatea din momentele decisive lasă țările din prima linie, precum România și Republica Moldova, expuse direct riscurilor de securitate într-un climat regional tot mai instabil.