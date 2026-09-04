Simulare militară catastrofală: Cât de repede ar ajunge SUA în România dacă Rusia atacă? Articolul 5, pus sub semnul întrebării

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 sept. 2026, 17:53

O simulare militară de proporții desfășurată în SUA, la care au luat parte congresmeni, foști comandanți și lideri din serviciile de informații, a testat scenariul unui atac al Rusiei asupra României și Republicii Moldova. Rezultatele exercițiului strategic au scos la iveală un răspuns alarmant de lent din partea Washingtonului și vulnerabilități majore în activarea Articolului 5 al NATO.

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