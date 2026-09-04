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Nicușor Dan o felicită pe Giorgia Meloni: „Guvernul Italiei devine astăzi cel mai longeviv din istoria Republicii Italiene”

Nicușor Dan, președintele României

Nicușor Dan, președintele României

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 15:47

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de felicitare premierului italian Giorgia Meloni, după ce Executivul de la Roma a devenit cel mai longeviv guvern din istoria Republicii Italiene.

Șeful statului a subliniat că acest reper reflectă „continuitatea instituțională” necesară pentru ca politicile publice să poată genera rezultate.

„Felicitări, Giorgia Meloni, guvernul dumneavoastră devine astăzi cel mai longeviv din istoria Republicii Italiene. Este un reper care reflectă continuitatea instituțională ce oferă politicelor orizontul de care au nevoie pentru a produce rezultate”, a transmis Nicușor Dan.

România și Italia, legate printr-un Parteneriat Strategic

Președintele a evidențiat relația strânsă dintre România și Italia, construită în jurul Parteneriatului Strategic dintre cele două state. Nicușor Dan a amintit că peste un milion de români locuiesc și muncesc în Italia, reprezentând cea mai mare comunitate de cetățeni străini din această țară.

De asemenea, Italia este al doilea partener comercial al României și principala sursă de companii cu capital străin prezente pe piața românească. Legăturile bilaterale sunt marcate în acest an prin Anul Cultural România–Italia.

România și Italia susțin un buget UE mai ambițios pentru 2028–2034

Nicușor Dan a arătat că Bucureștiul și Roma vor continua colaborarea în negocierile privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. România și Italia coprezidează Grupul Prietenilor Coeziunii și susțin un buget european ambițios, cu finanțare adecvată pentru politica de coeziune și agricultură.

„Aștept cu nerăbdare să continuăm să lucrăm împreună (...) stând umăr la umăr în privința securității flancului estic al NATO și a Mării Negre”, a mai declarat președintele României.

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