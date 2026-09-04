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Extern· 2 min citire
Nicușor Dan o felicită pe Giorgia Meloni: „Guvernul Italiei devine astăzi cel mai longeviv din istoria Republicii Italiene”
Nicușor Dan, președintele României
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de felicitare premierului italian Giorgia Meloni, după ce Executivul de la Roma a devenit cel mai longeviv guvern din istoria Republicii Italiene.
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