Toul celor mai frumoase hoteluri în 2026. Locul 1 pare desprins din povești

Un castel irlandez spectaculos ocupă primul loc în clasamentul celor mai frumoase hoteluri din lume realizat de editorii Time Out. Pe listă se află și hoteluri din Japonia, Italia, Australia și SUA.
Hotelurile alese pentru designul lor spectaculos
Pentru tot mai mulți turiști, aspectul unui hotel a devenit un criteriu important atunci când aleg destinația unei vacanțe. Dacă în trecut locația, numărul de stele sau micul dejun puteau cântări decisiv, rețelele sociale au transformat designul hotelului într-un adevărat motiv de călătorie.
Clasamentul realizat de editorii Time Out reunește proprietăți foarte diferite, de la palate istorice și reședințe regale până la hoteluri moderne cu arhitectură îndrăzneață. Se regăsesc atât clădiri luxoase din marile orașe, cât și proprietăți izolate, integrate în peisaje naturale spectaculoase.
Selecția este una subiectivă și nu își propune să reprezinte toate hotelurile care ar putea intra într-un asemenea clasament. Time Out precizează că locurile incluse au fost vizitate de editori, scriitori și experți în domeniul hotelier, iar criteriul principal a fost impactul vizual al fiecărei proprietăți, alături de experiența oferită oaspeților.
Locul 5 – Fifth Avenue Hotel din New York
Pe poziția a cincea se află Fifth Avenue Hotel din New York, o proprietate care combină luxul clasic cu un stil decorativ foarte îndrăzneț.
Hotelul impresionează printr-un design maximalist, în care apar texturi numeroase, culori intense și nuanțe inspirate de pietre prețioase. Atmosfera este spectaculoasă, dar păstrează în același timp senzația confortabilă a unei case luxoase de la țară.
Camerele și băile continuă aceeași direcție estetică. Plăcile lucioase, tapetele spectaculoase și mobilierul tapițat creează un decor în care fiecare element pare ales pentru efectul vizual.
În interior se află și Café Carmellini, restaurantul hotelului, unde prezentarea preparatelor se potrivește cu decorul sofisticat al spațiului.
Locul 4 – Jackalope Hotel din Australia
Locul al patrulea este ocupat de Jackalope Hotel, amplasat în regiunea viticolă Victoria din Australia.
Proprietatea se remarcă tocmai prin contrastul puternic dintre arhitectura sa și peisajul din jur. Exteriorul are un aspect industrial, cu forme austere și finisaje în tonuri închise, în timp ce hotelul este înconjurat de dealuri acoperite de vii.
Jackalope este un hotel de tip boutique și dispune de doar 45 de camere. Interiorul păstrează direcția vizuală neobișnuită, cu pereți întunecați, forme geometrice și piese de mobilier neconvenționale.
Unul dintre spațiile care concentrează cel mai bine acest stil este Lair Suite, o suită în care designul dramatic al hotelului intră în contrast cu vegetația luxuriantă și dealurile din exterior.
Locul 3 – Four Seasons Hotel Firenze din Italia
Pe treapta a treia se află Four Seasons Hotel Firenze din Florența, amenajat într-un palat renascentist din secolul al XV-lea.
Proprietatea este înconjurată de aproximativ 11 acri de grădini atent întreținute, retrase de agitația orașului. Printre elementele domeniului se află și o piscină exterioară înconjurată de cabine în stil retro, decorate în roșu și alb.
Interiorul păstrează caracterul istoric al clădirii. Camerele au tavane foarte înalte, iar oglinzile amplifică senzația de spațiu. Frescele, draperiile grele din catifea și mobilierul inspirat din epocile trecute completează decorul.
Întreaga proprietate creează senzația unei reședințe aristocratice, în care arhitectura renascentistă și serviciile unui hotel de lux sunt reunite în același spațiu.
Locul 2 – Hiramatsu Karuizawa Miyota din Japonia
Locul secund este ocupat de Hiramatsu Karuizawa Miyota, situat în regiunea Miyota din Nagano, Japonia, într-un peisaj dominat de întinderi vulcanice și ceruri largi.
Designul hotelului este conceput astfel încât să se integreze cât mai natural în mediul înconjurător. Coridoarele lungi, materialele naturale și suprafețele vitrate generoase permit peisajului să rămână unul dintre principalele puncte de atracție.
Camerele dispun de onsens private, iar numeroasele detalii decorative păstrează legătura cu tradiția japoneză. Printre acestea se numără și fragmente de ceramică veche.
Atmosfera este una orientată către liniște și retragere. Din terase poate fi admirat peisajul văilor, peste care ceața se poate așterne, contribuind la imaginea aproape ireală a locului.
Locul 1 – Ashford Castle din Irlanda
Titlul de cel mai frumos hotel din clasamentul Time Out îi revine Ashford Castle din Irlanda, un castel cu o istorie care începe în anul 1228.
Proprietatea are un aspect desprins din povești, fiind întâmpinată de statui reprezentând câini-lup irlandezi și de un portar îmbrăcat cu joben. De-a lungul secolelor, castelul a trecut prin mâinile mai multor familii aristocratice și a fost asociat inclusiv cu familia Guinness.
Ashford Castle a fost legat și de nume importante din lumea culturală, printre invitații săi numărându-se persoane din cercul lui Oscar Wilde.
Interiorul păstrează atmosfera unui castel istoric, cu un labirint de coridoare, candelabre din cristal Donegal și elemente decorative spectaculoase. Printre acestea se află și candelabre împodobite cu scoici în zona piscinei spa.
Oaspeții sunt conduși până la camere atunci când sosesc, iar dimensiunea și configurația clădirii fac ca orientarea prin castel să devină parte din experiența șederii.
Camerele sunt decorate în culori puternice, iar unele dintre ele oferă priveliști directe către Lough Corrib, inclusiv din zona patului.
Peisajul din jur transformă însă complet atmosfera castelului în timpul toamnei. Ceața se ridică deasupra apei, iar pădurea din apropiere capătă nuanțe aurii, accentuând imaginea de basm care a contribuit la alegerea Ashford Castle pe primul loc.