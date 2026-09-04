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Plantație uriașă de marijuana. Fermierul român a fost arestat

Plantație de marijuana

Plantație de marijuana

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 sept. 2026, 19:41
SursăRealitatea PLUS

Un român din Spania a rămas fără afacerea ilegală pe care o pusese pe picioare în regiunea Catalonia, după ce poliția locală i-a descoperit o plantație clandestină de cannabis.

Românul fura și curent pentru plantația de marijuana

Forțele de ordine, care au lucrat alături de Poliția Română, au capturat peste 2.000 de plante de marijuana și au demontat o instalație complexă de iluminat și ventilație, racordată ilegal la rețeaua electrică.

Bărbatul a fost reținut și este cercetat pentru trafic de droguri și furt de energie.

Operațiunea a reușit destructurarea organizației, care transporta marijuana produsă în Spania către țări Est-Europene.

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