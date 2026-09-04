Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Plantație uriașă de marijuana. Fermierul român a fost arestat
Plantație de marijuana
Publicat4 sept. 2026, 19:41
SursăRealitatea PLUS
Un român din Spania a rămas fără afacerea ilegală pe care o pusese pe picioare în regiunea Catalonia, după ce poliția locală i-a descoperit o plantație clandestină de cannabis.
Citește și
- 17:40Atac cu dronă în centrul Kievului! Sediul serviciului de securitate al Ucrainei SBU a fost lovit de Rusia -VIDEO
- 16:58Toul celor mai frumoase hoteluri în 2026. Locul 1 pare desprins din povești
- 16:17Singurul condamnat în SUA pentru atentatele de la 11 septembrie vrea să-și ispășească pedeapsa în Franța
- 15:47Nicușor Dan o felicită pe Giorgia Meloni: „Guvernul Italiei devine astăzi cel mai longeviv din istoria Republicii Italiene”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News