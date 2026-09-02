Cei doi cetățeni străini acuzați că au adus droguri de mare risc pentru un „retreat spiritual” în Hunedoara rămân în arest

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 22:37

Cei doi cetățeni străini anchetați într-un dosar de trafic de droguri de mare risc rămân în arest preventiv. Este vorba despre un cetățean danez și unul peruvian, acuzați că, împreună cu o româncă, au organizat la o pensiune din județul Hunedoara un eveniment prezentat online drept o experiență de „reconectare cu sinele”.

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