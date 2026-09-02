Cei doi cetățeni străini acuzați că au adus droguri de mare risc pentru un „retreat spiritual” în Hunedoara rămân în arest

Cei doi cetățeni străini anchetați într-un dosar de trafic de droguri de mare risc rămân în arest preventiv. Este vorba despre un cetățean danez și unul peruvian, acuzați că, împreună cu o româncă, au organizat la o pensiune din județul Hunedoara un eveniment prezentat online drept o experiență de „reconectare cu sinele”.
Curtea de Apel Alba Iulia a respins, miercuri, contestațiile formulate de cei doi împotriva măsurii arestării preventive. Hotărârea instanței este definitivă, astfel că aceștia vor rămâne în arest.
„Amazon Weekend”, organizat la o pensiune din Hunedoara
Evenimentul era programat să aibă loc la o pensiune din localitatea Boșorod, județul Hunedoara, și era promovat pe rețelele sociale sub forma unei experiențe spirituale.
Potrivit anchetatorilor, participanții erau selectați în urma unor interviuri desfășurate în timpul verii. Accesul la aceste interviuri se făcea pe bază de recomandare, iar cei interesați plăteau între 590 și 650 de euro.
Sumele achitate includeau cazarea, masa și participarea la așa-numitele ceremonii spirituale. Organizatorii anunțaseră inclusiv prezența unor persoane care se prezentau drept șamani din Peru.
Drogurile de mare risc ar fi fost aduse în România înaintea evenimentului
Investigația desfășurată de procurorii DIICOT a indicat că cei doi cetățeni străini ar fi introdus în România, la 27 august, substanțe încadrate ca droguri de mare risc.
Potrivit anchetatorilor, substanțele urmau să fie utilizate în cadrul ritualurilor pregătite pentru participanții la eveniment.
Printre acestea se aflau Ayahuasca, despre care procurorii susțin că putea conține DMT, și „San Pedro”, un cactus care conține mescalină, substanță psihedelică încadrată ca drog de mare risc.
Percheziții la pensiunea unde urma să aibă loc ceremonia
Anchetatorii au intervenit la pensiunea care găzduia evenimentul și au efectuat o percheziție. În urma acțiunii au fost descoperite cantități importante de substanțe despre care există suspiciuni că ar fi fost destinate consumului în cadrul ceremoniilor.
Printre probele ridicate se numără peste 6,6 litri de substanță lichidă despre care anchetatorii susțin că ar conține mescalină, dar și recipiente cu ciuperci halucinogene care conțineau psilocină și psilocibină.
Polițiștii și procurorii au mai găsit recipiente și plicuri cu substanțe lichide și vegetale aflate în curs de expertizare, cântare de precizie și dispozitive despre care anchetatorii spun că puteau fi utilizate pentru consum prin prizare sau inhalare.
Sala de ritualuri era pregătită pentru participanți
Potrivit procurorilor, în momentul în care anchetatorii au intrat în pensiune, în bucătărie erau deja pregătite pentru consum băuturi despre care se susține că aveau în compoziție droguri de mare risc.
Într-o încăpere destinată ritualurilor ar fi fost amenajată o zonă specială pentru participanți. Anchetatorii au identificat 11 saltele, recipiente despre care susțin că erau destinate folosirii în cazul unor reacții fizice după consumul substanțelor, precum și lumânări și obiecte decorative.
Elementele descoperite au fost ridicate și constituie probe în dosarul penal.
Ce măsuri au fost dispuse de instanță
În urma anchetei, cei doi cetățeni străini au fost prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.
Duminică, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Hunedoara a decis ca cetățeanul danez și cel peruvian să fie arestați preventiv pentru 30 de zile. În cazul femeii din România implicate în organizarea evenimentului, instanța a dispus măsura controlului judiciar.
Cei doi străini au contestat măsura, însă Curtea de Apel Alba Iulia le-a respins contestațiile.
Prin urmare, arestarea preventivă rămâne în vigoare, iar decizia Curții de Apel Alba Iulia este definitivă.