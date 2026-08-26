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Un nou mesaj RO-Alert în Tulcea. Locuitorii din nordul județului, avertizați în miezul nopții despre posibilitatea căderii unor drone
O nouă alertă RO-Alert în Tulcea
Publicat26 aug. 2026, 23:43
Actualizat26 aug. 2026, 23:50
Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost alertați miercuri seară, 26 august, prin sistemul RO-Alert, cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a altor obiecte din spațiul aerian. Mesajul a fost transmis la ora 23:05 și a recomandat populației să se adăpostească.
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