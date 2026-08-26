Nivelul Dunării a început să crească, dar nu este suficient. Cât mai trebuie să urce pentru repornirea centralelor

Nivelul Dunării a început să crească după perioada de secetă severă din această vară, iar ploile abundente din bazinul hidrografic au dus la o majorare importantă a debitului fluviului. Evoluția este urmărită cu atenție și de sectorul energetic, după ce nivelul scăzut al apei a afectat producția hidrocentralelor.
Specialiștii de la Apele Române au confirmat creșterea debitului, însă revenirea la condițiile necesare pentru funcționarea hidrocentralelor la capacitate maximă nu este imediată.
Hidrocentralele de la Porțile de Fier, afectate de debitul redus
Seceta severă a pus presiune pe producția de energie electrică a României. Debitul foarte scăzut al Dunării a afectat în special funcționarea centralelor hidroelectrice de la Porțile de Fier, care contribuie semnificativ la producția de electricitate a țării.
Reducerea debitului a determinat funcționarea turbinelor la o capacitate mai mică, iar producția hidroenergetică a coborât considerabil.
În același timp, temperaturile de peste 40 de grade Celsius din luna august au dus la creșterea consumului de energie, în special din cauza folosirii aparatelor de aer condiționat. Presiunea asupra sistemului energetic a fost astfel amplificată într-o perioadă în care disponibilitatea hidroenergiei era deja afectată.
Problemele legate de nivelul Dunării nu s-au limitat la România. Situația a avut consecințe și în Ungaria și Serbia, țări care depind la rândul lor de resursele de apă ale fluviului.
Câte săptămâni de ploi mai sunt necesare
Creșterea recentă a nivelului Dunării nu este suficientă pentru revenirea imediată a tuturor grupurilor energetice la capacitatea maximă.
Specialiștii estimează că ar mai fi nevoie de câteva săptămâni cu precipitații consistente pentru ca debitul fluviului să ajungă la valori optime pentru funcționarea centralelor.
O creștere a nivelului apei cu aproximativ 1-2 metri ar permite repornirea tuturor grupurilor de turbine la capacitate maximă.
În prezent, turbinele funcționează la aproximativ 60-80% din capacitate, ceea ce menține producția de energie electrică sub nivelul normal.
Meteorologii anunță noi precipitații în perioada următoare, însă cantitățile prognozate nu sunt suficiente pentru rezolvarea completă a deficitului de apă într-un interval scurt.
Seceta a influențat prețurile energiei electrice
Reducerea producției hidroenergetice a avut efecte și asupra pieței de electricitate. Scăderea cantității de energie produsă de hidrocentrale a contribuit la creșterea prețurilor pe piața spot.
Impactul a fost resimțit în special de consumatorii industriali, ale căror contracte sunt legate de evoluția prețurilor de pe piață.
Pentru populație, efectul majorărilor a fost limitat de mecanismele de plafonare stabilite de autorități. Chiar și în aceste condiții, facturile au crescut cu aproximativ 10-15% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Revenirea hidrocentralelor la producția maximă ar putea reduce necesarul de importuri de energie și ar contribui la stabilizarea prețurilor.
O cantitate mai mare de apă în sistemele de acumulare ar avea, în același timp, importanță pentru perioadele următoare de secetă.
România caută soluții pentru reducerea dependenței de hidroenergie
Autoritățile din domeniul energetic analizează măsuri care să reducă vulnerabilitatea sistemului în perioadele în care producția hidroenergetică este afectată de condițiile meteorologice.
Printre soluțiile luate în calcul se află dezvoltarea capacităților de producție din surse solare și eoliene, precum și modernizarea termocentralelor.
Investițiile în sisteme de stocare a energiei reprezintă o altă direcție urmărită de specialiști. Acestea ar putea permite utilizarea mai eficientă a energiei produse și ar contribui la echilibrarea sistemului în perioadele în care producția variază.
Modernizarea rețelelor și dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție sunt, de asemenea, considerate necesare pentru gestionarea mai eficientă a energiei disponibile.
Nivelul Dunării a afectat și transporturile
Seceta nu a avut consecințe doar asupra sectorului energetic. Nivelul scăzut al Dunării a creat dificultăți și pentru navigația fluvială.
Transportul de mărfuri pe fluviu a fost afectat, iar o parte dintre operațiuni a trebuit să fie redirecționată către transportul rutier sau feroviar. Modificarea rutelor a dus la creșterea costurilor logistice.
Agricultura din zonele de câmpie traversate de Dunăre a fost, la rândul ei, afectată. Sistemele de irigații au întâmpinat dificultăți în alimentarea cu apă, ceea ce a complicat activitatea agricultorilor într-o perioadă deja marcată de temperaturi ridicate și lipsa precipitațiilor.
Creșterea debitului fluviului poate avea efecte și asupra ecosistemelor. În Delta Dunării, revenirea apei contribuie la refacerea unor zone afectate de perioada prelungită de secetă.
Alternanța dintre secetă și ploi abundente, o problemă pentru regiune
Evoluția din această vară a readus în atenție vulnerabilitatea României în fața fenomenelor meteorologice extreme. Perioadele lungi fără precipitații au fost urmate de episoade de ploi abundente, un tipar observat tot mai des în Europa de Sud-Est.
Pentru sistemul energetic, astfel de variații complică planificarea producției și sporesc nevoia unor capacități diversificate, care să poată compensa scăderile temporare ale producției hidroenergetice.
În cazul Dunării, evoluția debitului din următoarele săptămâni va conta atât pentru funcționarea hidrocentralelor, cât și pentru navigație, agricultură și ecosistemele din zonele dependente de fluviu.