Nivelul Dunării a început să crească, dar nu este suficient. Cât mai trebuie să urce pentru repornirea centralelor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 21:57

Nivelul Dunării a început să crească după perioada de secetă severă din această vară, iar ploile abundente din bazinul hidrografic au dus la o majorare importantă a debitului fluviului. Evoluția este urmărită cu atenție și de sectorul energetic, după ce nivelul scăzut al apei a afectat producția hidrocentralelor.

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