Slovacia trimite până la 101 militari în România și Polonia, în misiunea NATO „Santinela Estică”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 aug. 2026, 22:35

Guvernul Slovaciei a aprobat miercuri participarea a cel mult 101 militari la operațiunea NATO „Santinela Estică”, desfășurată pentru întărirea supravegherii și protecției spațiului aerian de pe flancul estic al Alianței. Militarii slovaci ar urma să fie detașați în principal în România și Polonia.

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