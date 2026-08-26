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Slovacia trimite până la 101 militari în România și Polonia, în misiunea NATO „Santinela Estică”

Armată

Armată

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 aug. 2026, 22:35

Guvernul Slovaciei a aprobat miercuri participarea a cel mult 101 militari la operațiunea NATO „Santinela Estică”, desfășurată pentru întărirea supravegherii și protecției spațiului aerian de pe flancul estic al Alianței. Militarii slovaci ar urma să fie detașați în principal în România și Polonia.

Decizia executivului de la Bratislava trebuie să primească și votul Parlamentului slovac înainte ca misiunea să poată începe efectiv, relatează agenția TASR.

Militarii slovaci, misiuni de supraveghere aeriană

Potrivit Ministerului slovac al Apărării, contingentul va contribui la activitățile NATO de supraveghere a spațiului aerian, avertizare timpurie și schimb de informații radar între aliați.

Militarii vor avea rol și în formarea unei imagini comune asupra situației aeriene, precum și în sprijinirea sistemului integrat de apărare aeriană și antirachetă al NATO, cunoscut sub acronimul NATINAMDS.

Autoritățile slovace susțin că detașarea are și o componentă de pregătire: forțele armate ale Slovaciei vor putea testa capacitatea de cooperare în structuri multinaționale și vor participa la consolidarea măsurilor de descurajare ale Alianței pe flancul estic.

Radare 3D pentru detectarea dronelor

Vicepremierul și ministrul slovac al Apărării, Robert Kaliňák, a declarat că militarii vor folosi echipamente radar 3D din dotarea armatei slovace, inclusiv pentru identificarea unor posibile amenințări reprezentate de drone.

Oficialul a arătat că desfășurarea în România și Polonia va permite verificarea acestor sisteme în condiții operaționale reale. În același timp, echipamentele ar urma să ajute la monitorizarea mai eficientă a spațiului aerian al celor două state aliate.

Operațiunea NATO „Santinela Estică” a fost lansată la 19 septembrie 2025, pe fondul unor incidente de încălcare a spațiului aerian în state membre ale Alianței. Misiunea vizează consolidarea reacției NATO în zona estică, inclusiv printr-o coordonare mai bună a apărării aeriene.

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