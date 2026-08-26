Slovacia a dejucat un plan de incendiere a unei fabrici de drone. Trei suspecți, reținuți

Poliția slovacă a dejucat un presupus plan de incendiere a unei fabrici de drone din estul țării. Trei cetățeni străini au fost reținuți în legătură cu tentativa de atac, două persoane pe teritoriul Slovaciei și una în Germania, potrivit Mediafax, care citează autoritățile slovace.
Ancheta vizează pregătirea unui incendiu la o unitate care produce drone, însă autoritățile slovace nu au dezvăluit localizarea exactă a fabricii, relatează TVP World.
Până la ora transmiterii acestei știri, nici naționalitatea celor trei suspecți și nici identitatea persoanelor care ar fi comandat atacul nu au fost făcute publice. Cei reținuți sunt anchetați pentru fapte legate de punerea în pericol a siguranței publice în beneficiul unei terțe părți.
Autoritățile au precizat că nimeni nu a fost rănit și că fabrica nu a suferit pagube, deoarece presupusul plan a fost oprit înainte de a fi pus în aplicare.
Potrivit poliției slovace, aproximativ 70 de angajați s-ar fi putut afla în hala de producție la ora la care fusese planificat atacul. Un incendiu de proporții ar fi putut provoca pierderi de ordinul zecilor de milioane de euro, au precizat autoritățile.
Polițiștii au găsit substanță incendiară și o schiță a fabricii
În timpul operațiunii, anchetatorii au confiscat o cantitate importantă de amestec incendiar, mai multe instrumente, telefoane mobile, o cameră de acțiune și un plan desenat de mână al amplasamentului industrial.
Primele analize criminalistice au indicat că substanța inflamabilă era formată din benzină și polistiren, un amestec cu proprietăți similare napalmului.
De la ce a pornit ancheta?
Investigația a fost declanșată în urma unor informații furnizate de Serviciul Slovac de Informații și de structurile de informații militare.
Ancheta este în desfășurare, iar încadrarea juridică a faptelor ar putea fi modificată în funcție de noile probe.
Temeri privind sabotajele asupra industriei europene de apărare
Cazul are loc într-un context de securitate tot mai tensionat în Europa. În ultimele săptămâni au fost raportate incendii, explozii și alte incidente suspecte la companii din sectorul apărării din mai multe state europene.
În august, compania estoniană Milrem Robotics a fost vizată de un incendiu, iar autoritățile investighează posibilitatea unui act de sabotaj. Alte incidente au fost semnalate la producători de armament din Italia și Bulgaria.
De la invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022, statele europene și-au intensificat vigilența față de operațiunile hibride, inclusiv sabotajele și atacurile asupra infrastructurii sau companiilor strategice.
Autoritățile slovace nu au atribuit deocamdată tentativa de atac unui stat sau unei organizații. În alte cazuri similare, oficiali europeni au indicat posibile legături cu Rusia, acuzații respinse constant de Moscova.