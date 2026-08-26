Slovacia a dejucat un plan de incendiere a unei fabrici de drone. Trei suspecți, reținuți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 10:55

Poliția slovacă a dejucat un presupus plan de incendiere a unei fabrici de drone din estul țării. Trei cetățeni străini au fost reținuți în legătură cu tentativa de atac, două persoane pe teritoriul Slovaciei și una în Germania, potrivit Mediafax, care citează autoritățile slovace.

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