Aeroportul din Caracas se redeschide pe 1 septembrie, după seismele devastatoare din Venezuela

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 08:32

Aeroportul Internațional Simon Bolivar din Caracas își va relua operațiunile pentru pasageri începând cu 1 septembrie, prin terminale provizorii amenajate după cutremurele din 24 iunie, a anunțat marți administrația aeroportului, potrivit AFP.

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