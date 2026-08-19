Scumpiri masive la polițele RCA: prețurile uriașe îi fac pe șoferi să își lase mașinile în parcare. Avertismentul oficial al BNR

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 08:49

Un nou val de scumpiri lovește șoferii din România. Toate companiile de asigurări au majorat tarifele pentru polițele RCA, iar în unele cazuri prețurile au crescut cu peste 50% de la începutul anului, conform Realitatea PLUS.

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