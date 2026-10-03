Prețurile carburanților, sâmbătă, 3 octombrie. Benzina s-a scumpit, prețul motorinei este staționar

Prețurile carburanților continuă să crească ușor în România. După ce Guvernul a decis prelungirea schemei de reducere a accizei la motorină până la 15 octombrie 2026, acest tip de caburant se menține și sâmbătă la contația de 10,95 lei/litru, însă benzina de 95 s-a scumpit ușor.
Sâmbătă, 3 octombrie 2026, prețul mediu al benzinei standard a ajuns la 10,05 lei/litru, în timp ce motorina standard se menține la 10,95 lei/litru, potrivit datelor centralizate de platforma PretCarburant.ro. În zilele de 1 și 2 octombrie, după anunțul privind prelungirea reducerii accizei la motorină, prețurile medii s-au situat la aproximativ 10,02 lei/litru pentru benzină și 10,95 lei/litru pentru motorină.
Datele colectate din 1.370 de stații Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar și Gazprom arată că benzina standard a înregistrat o creștere de aproximativ 3 bani pe litru față de nivelul de la începutul lunii, în timp ce motorina a rămas, deocamdată, la aceeași valoare medie.
Reducerea accizei la motorină a fost prelungită. Cât costă benzina și motorina în prima zi din octombrie
Pe segmentul carburanților premium, benzina 98/100 se vinde la un preț mediu de 10,59 lei/litru, cu valori cuprinse între 10,47 și 10,68 lei/litru la nivel național. În cazul motorinei premium, prețul mediu a ajuns la 11,77 lei/litru.
Șoferii care utilizează GPL plătesc, în medie, 4,71 lei/litru, nivel care rămâne semnificativ sub cel al carburanților convenționali.
Prelungirea reducerii accizei la motorină până la 15 octombrie a fost menită să limiteze impactul scumpirilor asupra transportatorilor și consumatorilor. Cu toate acestea, evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului și a costurilor de aprovizionare continuă să influențeze prețurile de la pompă, iar nivelurile actuale rămân în apropierea maximelor istorice din România.