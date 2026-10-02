Alarmă la nivel european: inflația din zona euro a sărit de la 3,2% la 3,8% într-o singură lună - Eurostat

Inflația din zona euro a accelerat puternic în septembrie, ajungând la 3,8% în ritm anual, de la 3,2% în august, potrivit estimării rapide publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. Principala cauză a acestie evoluție este scumpirea energiei.
Datele publicate vineri, 2 octombbrie 2026, de Biroul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat) arată că inflația anuală din zona euro este estimată la 3,8% în septembrie 2026, în creștere semnificativă față de nivelul de 3,2% înregistrat în august.
Energia, principalul pericol
Principalul motor al scumpirilor rămâne energia, unde rata anuală a inflației a urcat la 18,8%, de la 14,3% în luna precedentă. Este cea mai puternică creștere dintre toate componentele analizate și explică în mare parte accelerarea inflației la nivel european.
Pe locul al doilea se situează serviciile, cu o rată anuală de 3,2%, față de 3,0% în august. În același timp, prețurile alimentelor, alcoolului și tutunului au crescut cu 1,4%, comparativ cu 1,1% în luna anterioară.
Singura categorie care a înregistrat o ușoară temperare a ritmului de creștere este cea a bunurilor industriale neenergetice, unde inflația a coborât la 1,1%, de la 1,2% în august.
Sursă: Evoluția inflației la nivel UE (Eurostat)
Inflația din Europa s-a dublat după escaladarea conflictului cu Iranul
Evoluția inflației europene din ultimele luni indică o schimbare semnificativă de tendință. În februarie 2026, zona euro înregistra o rată anuală a inflației de numai 1,9%, foarte aproape de ținta de 2% urmărită de Banca Centrală Europeană.
La câteva luni după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și după creșterea tensiunilor de pe piețele energetice globale, indicatorul a început să urce constant. În iulie, inflația ajunsese la 2,9%, iar în august la 3,3%.
Practic, în numai șapte luni, inflația din zona euro a crescut cu aproape două puncte procentuale.