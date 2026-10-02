Alarmă la nivel european: inflația din zona euro a sărit de la 3,2% la 3,8% într-o singură lună - Eurostat

Publicat 2 oct. 2026, 12:35 Actualizat 2 oct. 2026, 12:54 Sursă Realitatea.net, eurostat

Inflația din zona euro a accelerat puternic în septembrie, ajungând la 3,8% în ritm anual, de la 3,2% în august, potrivit estimării rapide publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. Principala cauză a acestie evoluție este scumpirea energiei.

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