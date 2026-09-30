Se dau bani pentru plata facturilor. Cine poate primi suplimentul pentru energie în 2026 și ce trebuie să faci
Bani pentru facturi
Românii cu venituri reduse pot primi sprijin financiar pentru plata facturilor la energie. Suplimentul pentru energie este acordat lunar, pe tot parcursul anului, persoanelor și familiilor vulnerabile care îndeplinesc condițiile de venit prevăzute de legislație.
Spre deosebire de ajutorul pentru încălzirea locuinței, care este acordat în sezonul rece, suplimentul pentru energie se acordă pe tot parcursul anului, în funcție de veniturile beneficiarilor și de sursa de energie utilizată.
Cine poate primi suplimentul pentru energie
Sprijinul se adresează persoanelor și familiilor care beneficiază de ajutorul pentru încălzirea locuinței, dar și celor care nu primesc acest ajutor, însă se încadrează în limitele de venit stabilite de lege.
Pentru acordarea sprijinului, venitul net mediu lunar nu trebuie să depășească:
2.053 de lei pe lună pentru o persoană singură;
1.386 de lei pe lună pentru fiecare membru al familiei.
Suplimentul este acordat în funcție de sursele de energie folosite pentru încălzirea și alimentarea locuinței.
Câți bani se acordă lunar
Valoarea suplimentului diferă în funcție de tipul de energie utilizat. Sumele prevăzute sunt:
30 de lei pe lună pentru energia electrică;
10 lei pe lună pentru gaze naturale;
10 lei pe lună pentru energia termică;
20 de lei pe lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.
În situațiile în care într-o locuință sunt utilizate mai multe surse de energie, suplimentele pot fi acordate cumulat, conform condițiilor prevăzute de legislație.
Unde se depune cererea pentru suplimentul de energie
Pentru a beneficia de acest sprijin, solicitantul trebuie să depună o cerere la primăria de care aparține locuința.
În documentele depuse trebuie declarate persoanele care locuiesc în gospodărie, veniturile acestora și sursa sau sursele de energie utilizate.
Autoritățile verifică informațiile furnizate, iar răspunsul privind acordarea dreptului ar trebui să fie transmis în termen de cel mult o lună de la depunerea solicitării.
Banii nu sunt acordați beneficiarului în numerar. Sprijinul este destinat plății energiei și este virat furnizorului.
Ajutorul pentru încălzire se acordă doar în sezonul rece
Un alt tip de sprijin destinat persoanelor cu venituri mici este ajutorul pentru încălzirea locuinței. Acesta este diferit de suplimentul pentru energie și se acordă sezonier.
În mod obișnuit, ajutorul pentru încălzire este acordat în perioada 1 noiembrie – 31 martie, în funcție de veniturile solicitantului și de sistemul de încălzire utilizat.
Sprijinul poate fi acordat pentru locuințele încălzite cu:
energie termică furnizată în sistem centralizat;
gaze naturale;
combustibili solizi sau petrolieri.
Și în acest caz, plafonul de venit este de 2.053 de lei pe lună pentru o persoană singură și de 1.386 de lei pe lună pentru fiecare membru al unei familii.
Tichete electronice de energie de 50 de lei
Persoanele vulnerabile pot beneficia și de un alt mecanism de sprijin pentru plata facturii la electricitate: tichetul electronic de energie, în valoare de 50 de lei pe lună.
Măsura a fost introdusă prin OUG 35/2025, iar suma poate fi utilizată exclusiv pentru plata facturii de energie electrică.
Pentru acest sprijin, criteriile de venit sunt diferite. Pot fi eligibile persoanele singure cu venituri lunare de cel mult 1.940 de lei, în timp ce în cazul familiilor plafonul este de 1.784 de lei pe membru.
Cererea pentru tichetul electronic se depune online, prin platforma ePIDS. Solicitantul trebuie să se autentifice cu adresa de e-mail și să introducă datele necesare pentru verificarea eligibilității, precum și informațiile referitoare la locul de consum și factura de electricitate.
După transmiterea cererii este generat un ID al solicitării, cu ajutorul căruia poate fi urmărită situația acesteia. Pentru verificarea stadiului cererii sunt necesare atât ID-ul primit, cât și codul POD aferent locului de consum.
Astfel, persoanele cu venituri reduse trebuie să verifice separat condițiile pentru suplimentul de energie, ajutorul pentru încălzire și tichetul electronic de energie, deoarece fiecare formă de sprijin are propriile criterii și modalități de solicitare.
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