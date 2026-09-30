Se dau bani pentru plata facturilor. Cine poate primi suplimentul pentru energie în 2026 și ce trebuie să faci

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 sept. 2026, 11:16

Românii cu venituri reduse pot primi sprijin financiar pentru plata facturilor la energie. Suplimentul pentru energie este acordat lunar, pe tot parcursul anului, persoanelor și familiilor vulnerabile care îndeplinesc condițiile de venit prevăzute de legislație.

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