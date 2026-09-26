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Social· 2 min citire
Facturile la energie ar putea crește. Hidroelectrica a majorat prețul din noile oferte, iar gazele se scumpesc pe piața europeană
Energie
Publicat26 sept. 2026, 09:48
SursăRealitatea PLUS
Iarna vine cu vești mai proaste pentru români: facturile la energie ar putea fi mai mari cu până la 10%. Primul val de majorări este așteptat din luna octombrie. Hidroelectrica a anunțat creșterea prețului energiei electrice de la 45 la 51 de bani pe kWh. Specialiștii se așteaptă însă ca și alți furnizori să majoreze prețurile în perioada următoare. În acest context, prețul final plătit de consumatori ar putea ajunge în unele situații la aproape 2 lei pentru un kWh, în funcție de oferta furnizorului și de condițiile contractuale.
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