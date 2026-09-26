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Facturile la energie ar putea crește. Hidroelectrica a majorat prețul din noile oferte, iar gazele se scumpesc pe piața europeană

Energie

Energie

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Scris deDarius Stănescu
Publicat26 sept. 2026, 09:48
SursăRealitatea PLUS

Iarna vine cu vești mai proaste pentru români: facturile la energie ar putea fi mai mari cu până la 10%. Primul val de majorări este așteptat din luna octombrie. Hidroelectrica a anunțat creșterea prețului energiei electrice de la 45 la 51 de bani pe kWh. Specialiștii se așteaptă însă ca și alți furnizori să majoreze prețurile în perioada următoare. În acest context, prețul final plătit de consumatori ar putea ajunge în unele situații la aproape 2 lei pentru un kWh, în funcție de oferta furnizorului și de condițiile contractuale.

Cât ar putea costa electricitatea

În noile oferte Hidroelectrica, prețul energiei electrice active crește de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh, fără tarife de rețea și taxe. Modificarea îi vizează pe clienții noi și pe cei cărora le expiră contractele.

Prețul final, care include tarifele și taxele, diferă în funcție de zona de distribuție. În exemplele prezentate de publicație, acesta crește de la 1,11 la 1,19 lei/kWh în zonele Rețele Electrice și de la 1,19 la 1,27 lei/kWh în zona Delgaz Grid. Așadar, cifra de 0,515 lei/kWh nu trebuie confundată cu prețul final de pe factură.

La o diferență de 0,08 lei/kWh în prețul final, o gospodărie care consumă 200 kWh într-o lună ar plăti aproximativ 16 lei în plus pentru același consum. Majorarea efectivă depinde însă de ofertă, zona de distribuție și cantitatea consumată. Afirmația din materialul inițial potrivit căreia factura ar putea crește cu până la 100 de lei nu poate fi atribuită acestui exemplu fără alte date despre consum sau despre oferta comparată.

Depozitele de gaze, aproape de țintă

La 15 septembrie, Ministerul Energiei anunța că depozitele de gaze naturale erau umplute în proporție de 76,26%, echivalentul a aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi. Nivelul depășea media Uniunii Europene, de 68,26%, iar autoritățile urmăresc atingerea unui grad de înmagazinare de 80% până la 1 octombrie.

Stocurile sunt importante pentru siguranța aprovizionării în iarna 2026–2027, dar nu garantează, prin ele însele, facturi mai mici. Ministerul Energiei a avertizat că pregătirile pentru sezonul rece au loc într-un context european marcat de creșterea puternică a prețului gazelor naturale.

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