O fabrica din România renunță la peste 300 de angajați. Este a doua restructurare majoră în mai puțin de doi ani

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 25 sept. 2026, 23:53

Fabrica Fujikura din Dej pregătește o nouă reducere importantă a personalului, după ce compania a anunțat desființarea a 309 posturi. Concedierile colective urmează să înceapă la sfârșitul lunii octombrie, într-un proces de reorganizare prin care unitatea își ajustează capacitatea de producție.

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