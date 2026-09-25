O fabrica din România renunță la peste 300 de angajați. Este a doua restructurare majoră în mai puțin de doi ani

Fabrica Fujikura din Dej pregătește o nouă reducere importantă a personalului, după ce compania a anunțat desființarea a 309 posturi. Concedierile colective urmează să înceapă la sfârșitul lunii octombrie, într-un proces de reorganizare prin care unitatea își ajustează capacitatea de producție.
Este a doua restructurare de amploare prin care trece fabrica în mai puțin de doi ani. În 2025, Fujikura Automotive România anunțase deja disponibilizarea a aproximativ 230 de persoane.
Fabrica din Dej desființează 309 posturi
Potrivit documentelor transmise angajaților, reorganizarea de la fabrica Fujikura din Dej vizează în total 309 posturi. Compania urmează să înceapă concedierile la sfârșitul lunii octombrie, scrie Actual de Cluj.
Unul dintre motivele prezentate de companie este legat de perspectivele financiare pentru anul fiscal care se desfășoară între aprilie 2026 și martie 2027. În documentele referitoare la restructurare este anticipată o diminuare a cifrei de afaceri, în condițiile în care principalul proiect derulat de companie a ajuns la final.
Reducerea personalului nu se limitează la angajații implicați direct în activitatea de producție. Planul de reorganizare prevede desființarea a 45 de posturi din categoria personalului indirect productiv.
La acestea se adaugă alte 16 posturi din zona TESA. În total, numărul locurilor de muncă vizate de restructurarea de la Dej ajunge astfel la 309.
Angajații disponibilizați pot primi sprijin pentru găsirea unui nou loc de muncă
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din Cluj a anunțat că se pregătește să vină în sprijinul persoanelor afectate de concedierea colectivă.
În perioada 6–7 octombrie, la Dej vor fi organizate măsuri de preconcediere destinate angajaților care urmează să își piardă locurile de muncă. În cadrul acestor acțiuni sunt programate și întâlniri cu șase angajatori din județ.
Cei șase angajatori și-au exprimat interesul pentru recrutarea persoanelor care vor fi disponibilizate de la fabrica Fujikura. Astfel, angajații afectați vor avea posibilitatea să afle despre oportunitățile de angajare disponibile în județ.
Fujikura a mai făcut disponibilizări importante în 2025
Noua restructurare vine după o măsură similară anunțată de companie în 2025. Atunci, Fujikura Automotive România a comunicat că aproximativ 230 de persoane urmau să fie disponibilizate.
Datele financiare disponibile pentru companie indică și reducerea efectivelor de personal de la un an la altul. Fujikura Automotive România avea, în medie, 758 de angajați în 2024. În bilanțul pentru 2025, compania figurează cu 477 de angajați.
În aceeași perioadă, cifra de afaceri a înregistrat o scădere. Dacă în 2024 compania raporta aproximativ 100,08 milioane de lei, în 2025 cifra de afaceri a ajuns la 90,7 milioane de lei.
Pentru anul 2025, Fujikura Automotive România a raportat și o pierdere netă de aproximativ 2,08 milioane de lei.
Compania japoneză produce componente pentru industria auto
Fujikura Automotive România face parte din grupul japonez Fujikura și are activități în domeniul componentelor pentru industria auto. Printre produsele realizate de companie se numără cablajele electrice.
Compania are locații în Cluj-Napoca, Dej și Sibiu, iar unitatea din Dej reprezintă una dintre fabricile de producție ale grupului din România.
Noua reorganizare afectează 309 posturi din cadrul fabricii din Dej, iar concedierile colective sunt programate să înceapă la sfârșitul lunii octombrie. Măsurile vin la mai puțin de doi ani după restructurarea anunțată în 2025, când aproximativ 230 de angajați urmau să fie disponibilizați.