GTNF 2026: Viitorul politicilor privind tutunul, în centrul dezbaterilor de la Lisabona

Scris de Catalina Anghel Publicat: 25 sept. 2026, 09:19

Lisabona a găzduit, la începutul lunii septembrie, ediția 2026 a Global Tobacco & Nicotine Forum (GTNF), eveniment care a reunit autorități de reglementare, oameni de știință, experți în sănătate publică și reprezentanți ai industriei tutunului și nicotinei. Conferința internațională anuală este dedicată inovației, evoluției cadrului de reglementare pentru produsele cu nicotină și conceptului de reducere a riscurilor asociate consumului de tutun. Tot mai prezent în dezbaterile dintre cercetători și experții în sănătate publică, acest concept se bazează pe dovezi științifice care arată că majoritatea riscurilor asociate fumatului sunt provocate de substanțele toxice rezultate în urma arderii tutunului, și nu de nicotină în sine.

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