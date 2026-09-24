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Dunărea are un debit foarte redus la intrarea în România. Hidrologii anunță noi scăderi până la sfârșitul lunii
FOTO: Pixabay
Debitul Dunării se menține la mai puțin de jumătate din media multianuală pentru luna septembrie, iar hidrologii estimează că acesta va continua să scadă până la sfârșitul lunii. Potrivit reprezentanților Apelor Române, nivelurile scăzute ale fluviului se înregistrează atât în România, cât și în celelalte țări riverane, situația având impact asupra navigației și transportului, dar și asupra ecosistemelor, alimentării cu apă și gestionării resurselor de apă.
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