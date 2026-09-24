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Dunărea are un debit foarte redus la intrarea în România. Hidrologii anunță noi scăderi până la sfârșitul lunii

FOTO: Pixabay

FOTO: Pixabay

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 sept. 2026, 14:44

Debitul Dunării se menține la mai puțin de jumătate din media multianuală pentru luna septembrie, iar hidrologii estimează că acesta va continua să scadă până la sfârșitul lunii. Potrivit reprezentanților Apelor Române, nivelurile scăzute ale fluviului se înregistrează atât în România, cât și în celelalte țări riverane, situația având impact asupra navigației și transportului, dar și asupra ecosistemelor, alimentării cu apă și gestionării resurselor de apă.

Debite scăzute pe întreg cursul Dunării

”Dunărea continuă să aibă un debit redus la intrarea în România. Potrivit diagnozei şi prognozei INHGA-CNPH, debitul la Baziaş este astăzi de 1.600 mc/s, în timp ce media multianuală pentru luna septembrie este de 3.800 mc/s, cu aproximativ 58% mai mică decât media. Mai mult, prognoza pentru următoarele zile indică o nouă scădere, până la aproximativ 1.350 mc/s în 30 septembrie a.c. La Porţile de Fier, debitul afluent prognozat la Baziaş pentru astăzi este de 1.550 mc/s, iar debitele defluente instantanee înregistrate la ora 06:00 au fost de 905 mc/s la Porţile de Fier 1 şi 1.532 mc/s la Porţile de Fier 2”, informează, joi, oficialii Apele Române Jiu.

Nu doar România se confruntă cu această situație, debite scăzute fiind înregistrate și în celelalte țări traversate de Dunăre.

În Serbia, la Novi Sad, debitul este de aproximativ 1.100 mc/s, iar la Bezdan, de circa 860 mc/s. În Bulgaria, debitele raportate sunt cuprinse între 1.400 şi 1.570 mc/s, în funcţie de staţia de măsurare.

Centrala Cernavodă, afectată de nivelul scăzut al Dunării

”Un debit scăzut al fluviului înseamnă mai mult decât o cifră într-un buletin hidrologic. Nivelurile Dunării au implicaţii pentru navigaţie, transport, ecosisteme, alimentarea cu apă şi gestionarea resurselor de apă, motiv pentru care evoluţia fluviului este monitorizată permanent”, precizează reprezentanţii Apele Române Jiu, explicînd că evoluţia debitelor şi nivelurilor este urmărită pentru ca deciziile privind gospodărirea resurselor de apă să fie adaptate permanent situaţiei din teren.

Nivelul redus al Dunării are consecințe și asupra funcționării Centralei Cernavodă. Unitatea este oprită încă din această vară, pe fondul debitului scăzut al fluviului.

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