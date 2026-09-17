Văduvă și mamă a doi copii, aflată în tratament pentru cancer, reclamată din cauza grădinii. Ce pretenții au vecinii la ea?

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 16:28

O femeie din Marea Britanie, văduvă și mamă a doi copii mici, spune că a fost profund afectată după ce vecinii s-au plâns de aspectul grădinii sale. Philippa Smith, în vârstă de 42 de ani, urmează în prezent un tratament pentru cancer la sân și susține că primește reclamații din partea companiei care administrează imobilul în care locuiește.

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