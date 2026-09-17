Văduvă și mamă a doi copii, aflată în tratament pentru cancer, reclamată din cauza grădinii. Ce pretenții au vecinii la ea?

O femeie din Marea Britanie, văduvă și mamă a doi copii mici, spune că a fost profund afectată după ce vecinii s-au plâns de aspectul grădinii sale. Philippa Smith, în vârstă de 42 de ani, urmează în prezent un tratament pentru cancer la sân și susține că primește reclamații din partea companiei care administrează imobilul în care locuiește.
Femeia din Berwick-upon-Tweed afirmă că iarba este tunsă în mod regulat de un grădinar, iar jucăriile copiilor sunt strânse atunci când nu sunt folosite. Cu toate acestea, unii vecini ar fi considerat că spațiul exterior este prea dezordonat.
Philippa Smith spune că trece printr-o perioadă dificilă
Philippa Smith susține că situația i s-a părut nedreaptă, mai ales în contextul problemelor personale cu care se confruntă, arată The Mirror.
Femeia este văduvă din 2023, când soțul său, ofițer în Marina Regală britanică, a murit. În prezent, ea își crește cei doi copii mici și urmează tratament pentru cancer la sân.
„Cred că este ceva meschin. Deși locuim într-o clădire de grad I și există parcuri frumoase în jur, este grădina mea privată și o proprietate locuită, nu una de stat. Sunt văduvă cu doi copii mici și trec prin tratament pentru cancer la sân. Ar putea avea puțină empatie pentru faptul că am multe pe cap în acest moment" a declarat aceasta, conform The Mirror.
Grădina este tunsă regulat, susține femeia
Philippa a explicat că, în opinia sa, reclamațiile privind modul în care arată grădina nu reflectă situația reală.
Potrivit acesteia, gazonul este întreținut periodic de un grădinar, în timp ce obiectele și jucăriile copiilor sunt strânse atunci când nu sunt folosite.
Femeia consideră că, într-o locuință în care trăiesc doi copii mici, este firesc ca spațiul să prezinte uneori urmele vieții de familie.
Ea a criticat ceea ce percepe drept lipsă de înțelegere din partea unor vecini, în condițiile în care traversează o perioadă extrem de dificilă.
Povestea a devenit virală pe internet
Philippa a decis să vorbească public despre situația prin care trece și a publicat un videoclip online.
Materialul a atras aproximativ 42.000 de vizualizări, iar numeroase reacții au fost de susținere.
Unii utilizatori au considerat că vecinii ar trebui să fie mai toleranți și să nu transforme aspectul unei grădini într-un motiv de conflict.
„Vecinii tăi au prea mult timp liber! Trimite-le invitații la o petrecere în grădină”, i-a transmis unul dintre internauți.
Reacțiile au arătat că povestea femeii a stârnit empatie în mediul online, în special prin prisma situației sale familiale și medicale.
Imobilul este o proprietate de grad I
Clădirea în care locuiește Philippa este clasificată drept proprietate de grad I, iar terenurile din jur sunt administrate de compania care se ocupă de patrimoniu.
Reprezentanții companiei au transmis că rolul lor este de a se asigura că regulile și condițiile prevăzute în contractele de închiriere sunt respectate.
„Clădirea este o proprietate de grad I, cu terenuri administrate de companie. Acționăm imparțial pentru a ne asigura că acordurile de închiriere și liniile directoare sunt respectate, pentru a menține un mediu sigur, pașnic și bine întreținut pentru toți locuitorii, inclusiv pentru familii”, a transmis compania de administrare.