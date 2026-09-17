Marine Le Pen cere limitarea ajutorului financiar pentru Ucraina: „Din punct de vedere financiar, nu mai putem”

Marine Le Pen, candidata RN la prezidențialele din Franța din 2027, afirmă că situația finanțelor publice nu mai permite Parisului să ofere Ucrainei sprijin financiar la nivelul actual.
Marine Le Pen, candidata partidului de extremă dreapta Rassemblement National (RN) la alegerile prezidențiale programate în Franța în primăvara anului 2027, susține că Parisul nu va mai putea păstra actualul nivel de sprijin financiar pentru Ucraina. Lidera RN invocă deteriorarea finanțelor publice franceze.
Într-o intervenție la postul LCI, Marine Le Pen a declarat că Franța a ajuns la limita capacității sale de a susține financiar Kievul în condițiile actuale.
„Față de ceea ce facem astăzi, ceea ce este considerabil, noi spunem că nu mai putem continua în același fel”, a afirmat ea.
Le Pen a insistat că poziția sa nu reprezintă o atitudine ostilă față de Ucraina. Ea a arătat că Franța ar putea menține anumite forme de cooperare, inclusiv instruirea militarilor ucraineni și furnizarea de echipamente necesare apărării.
„Putem continua să formăm militari, să furnizăm material pentru apărare. Însă, financiar, nu mai putem. Nu mai putem”, a subliniat lidera Rassemblement National.
Argumentul pensiilor și al bugetului
Candidata RN a legat subiectul ajutorului acordat Ucrainei de presiunile asupra bugetului Franței și de dezbaterea privind puterea de cumpărare a populației.
Marine Le Pen a susținut că autoritățile nu pot invoca lipsa fondurilor pentru indexarea pensiilor, în timp ce sunt alocate miliarde de euro pentru contribuția netă a Franței la bugetul Uniunii Europene.
Declarațiile sale vin după ce Louis Aliot, vicepreședinte al RN, a cerut „închiderea robinetului” financiar pentru Kiev. Afirmația a provocat reacții dure din partea unor candidați de centru și de stânga la alegerile prezidențiale.
Critici privind relația cu Rusia
Marine Le Pen este criticată frecvent de adversarii politici pentru pozițiile considerate mai conciliatoare față de Moscova. Printre reproșurile invocate se numără vizita sa la Kremlin în campania prezidențială din 2017, precum și un împrumut contractat de partidul său de la o bancă rusească în anii 2010.
În același timp, lidera extremei drepte susține că, de la începutul invaziei ruse din Ucraina, pledează pentru organizarea unei „mari Conferințe de Pace”, care ar trebui să ducă la o soluție diplomatică pentru conflict.
Marine Le Pen este indicată de sondajele de opinie drept una dintre favoritele cursei prezidențiale din Franța, programată pentru 2027.