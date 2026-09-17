Scutire de taxă pentru milioane de vehicule, în Italia: măsură „one shot” anunțată de Meloni înaintea alegerilor din 2027

Publicat 17 sept. 2026, 12:27 Actualizat 17 sept. 2026, 12:58

Guvernul condus de Giorgia Meloni anunță o scutire de taxă valabilă o singură dată, în 2027, pentru milioane de vehicule, într-un moment în care executivul de la Roma caută să-și consolideze sprijinul înaintea alegerilor naționale de anul viitor. Măsura este estimată la 2,36 miliarde de euro.

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