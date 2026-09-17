Scutire de taxă pentru milioane de vehicule, în Italia: măsură „one shot” anunțată de Meloni înaintea alegerilor din 2027

Guvernul condus de Giorgia Meloni anunță o scutire de taxă valabilă o singură dată, în 2027, pentru milioane de vehicule, într-un moment în care executivul de la Roma caută să-și consolideze sprijinul înaintea alegerilor naționale de anul viitor. Măsura este estimată la 2,36 miliarde de euro.
Italia a anunțat miercuri că va elimina - începând de anul viitor - taxa auto pentru 14,5 milioane de autoturisme și motociclete, o măsură despre care se estimează că va costa bugetul de stat, aflat deja sub presiune, peste 2 miliarde de euro (2,3 miliarde de dolari). Decizia vine într-un context politic extrem de delicat, guvernul de la Roma cautând modalități de a-și spori susținerea înaintea alegerilor naționale din 2027, relatează Reuters.
Coaliția conservatoare condusă de premierul Giorgia Meloni este în urma stângii în sondaje și se confruntă cu presiuni din partea partidului de extremă dreapta National Future, condus de fostul general Roberto Vannacci, care câștigă treptat teren.
„Astăzi, guvernul elimină una dintre taxele cele mai urâte de italieni”, a declarat Georgia Meloni într-un comunicat.
Potrivit sursei citate, măsura se va aplica tuturor motocicletelor și în cazul a mai mult de 70% dintre autoturismele mici și medii. Italienii trebuie să știe însă că vor putea beneficia de această scutire pentru un singur vehicul asigurat corespunzător.
„Am ales să continuăm agenda noastră de reducere a taxelor, în concordanță cu abordarea pe care centrul-dreapta a urmat-o și în trecut”, a declarat Meloni în cadrul unei conferințe de presă, după ședința de guvern în care a fost planul a fost aprobat.
Scutirea de taxă, valabilă doar în 2027: cum explică autoritățile
Potrivit proiectului de decret consultat de Reuters, scutirea s-ar aplica doar în 2027 vehiculelor cu o putere maximă de 80 de kilowați (kW), la un cost estimat de 2,36 miliarde de euro.
Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a declarat că Roma va încerca să transforme măsura într-una permanentă, ceea ce înseamnă că, pentru moment, aceasta a fost concepută ca o măsură aplicată o singură dată. Un alt oficial de la Roma a adăugat că guvernul ar putea interveni pentru a da măsurii un caracter permanent prin intermediul bugetului de anul viitor, care urmează să fie prezentat în luna octombrie.
Nici Meloni, nici Giorgetti însă nu au precizat de unde vor proveni banii necesari pentru finanțarea măsurii.
Potrivit celui mai recent plan bugetar, care urmează să fie actualizat în următoarele săptămâni, Italia estimează că datoria publică va atinge un vârf de aproape 139% din produsul intern brut (PIB) în acest an, depășind Grecia și devenind țara cu cea mai mare îndatorare din zona euro.
Măsura, aspru criticată: "Este ca și cum ai trata pneumonia cu o pastilă pentru dureri în gât"
Criticii au respins inițiativa, considerând-o o încercare de a distrage atenția de la creșterea prețurilor la electricitate, gaze și combustibili.
„Este ca și cum ai trata pneumonia cu o pastilă pentru dureri în gât”, a declarat Rossano Sasso, un consilier important al europarlamentarului italian Roberto Vannacci.
În încercarea de a atenua impactul creșterii prețurilor la combustibili, Meloni a adoptat și prelungit în ultimele luni mai multe forme de reduceri temporare ale accizelor, cheltuind până acum aproximativ 2,8 miliarde de euro, sumă care include și facilitățile fiscale acordate șoferilor de camioane.
Italia a reînnoit miercuri, până pe 25 septembrie, reducerea accizei la motorină, care urma să expire joi, diminuând în același timp reducerea de la 17 cenți la 12,2 eurocenți pe litru. Subvenția va scădea la aproximativ 6 cenți în perioada 26 septembrie - 5 octombrie.
Atât Comisia Europeană, cât și Fondul Monetar Internațional au declarat că Italia ar fi trebuit să aplice măsuri mai bine direcționate pentru a proteja gospodăriile și companiile cele mai vulnerabile, limitând astfel impactul asupra bugetului.
Giorgia Meloni a devenit premierul cu cea mai lungă perioadă neîntreruptă în funcție din Italia de după cel de-Al Doilea Război Mondial, iar mandatul său urmează să se încheie în toamna anului 2027.