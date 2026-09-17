UE cere Chinei să limiteze exporturile de mașini hibride. Bruxelles-ul vrea să evite un nou conflict comercial

UE cere Chinei să limiteze voluntar exporturile de mașini hibride și alte produse către Europa. Bruxelles-ul vrea reducerea deficitului comercial și protejarea industriei europene.
Oficialii europeni ar fi cerut autorităților chineze să accepte un plafon pentru vânzările de vehicule hibride produse în China. Ținta discutată ar fi menținerea acestora la aproximativ 15% din piața auto din Uniunea Europeană.
Demersul vine pe fondul preocupărilor tot mai mari privind presiunea exercitată de importurile chineze asupra industriei europene, în special în sectoarele auto, al bateriilor și al produselor chimice.
„Dacă ei nu își vor limita exporturile către piața noastră, atunci o vom face noi”, a declarat pentru Financial Times un oficial european apropiat negocierilor. Acesta a susținut că măsurile urmăresc prevenirea pierderii capacităților industriale în Europa și o mai bună gestionare a relațiilor comerciale.
Bruxelles-ul vrea limite și pentru alte produse chinezești
Potrivit surselor citate de publicația britanică, solicitările UE nu se referă doar la automobilele hibride. Bruxelles-ul ar fi cerut Beijingului să reducă și livrările către Europa în alte categorii de produse, inclusiv în sectorul chimic.
În paralel, Uniunea Europeană urmărește creșterea importurilor chineze de produse fabricate în statele membre, pentru a echilibra relația comercială dintre cele două economii.
Autoritățile europene acuză China că beneficiază de supracapacități de producție în mai multe industrii, ceea ce permite companiilor chineze să exporte volume mari de produse la prețuri competitive. Printre sectoarele vizate se află industria auto, producția de baterii, chimicalele și alte tehnologii necesare tranziției energetice.
Ursula von der Leyen: deficitul comercial cu China a devenit „nesustenabil”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis miercuri că UE este pregătită să utilizeze toate instrumentele comerciale disponibile pentru a diminua deficitul considerat „nesustenabil” în relația cu China.
În discursul susținut în Parlamentul European, șefa Comisiei a arătat că deficitul comercial al UE cu China în schimburile de bunuri a ajuns anul trecut la 360,6 miliarde de euro. În primele șase luni ale acestui an, deficitul s-ar fi majorat cu încă 9%.
Ursula von der Leyen a avertizat că Europa se confruntă cu efectele unui nou „șoc chinezesc”, care ar putea accelera dezindustrializarea unor regiuni și sectoare europene. Ea a indicat drept vulnerabile industriile afectate de concurența importurilor ieftine, într-un context în care companiile europene reclamă costuri de producție mai ridicate și concurență dificilă din partea producătorilor asiatici.
Negocieri UE–China până în octombrie
Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, conduce discuțiile cu partea chineză privind reducerea dezechilibrelor comerciale. Oficialul european a declarat că își dorește rezultate concrete până în octombrie și ar urma să meargă în China la începutul lunii viitoare.
Beijingul respinge însă acuzațiile privind supracapacitățile de producție și susține că măsurile discutate de UE au caracter protecționist. Autoritățile chineze afirmă că preocupările europene privind dezechilibrele comerciale sunt folosite pentru a limita accesul companiilor chineze pe piața europeană.