India nu renunță la petrolul rusesc: New Delhi invocă securitatea energetică după noul pachet de sancțiuni al SUA

India anunță că va continua să își diversifice importurile de petrol, după ce Congresul SUA a aprobat o lege ce îi permite lui Donald Trump să impună tarife de până la 100% cumpărătorilor de energie rusească.
India a transmis joi că își va menține strategia de aprovizionare diversificată cu petrol, în contextul în care Congresul Statelor Unite a adoptat un nou pachet legislativ de sancțiuni îndreptat împotriva Rusiei și a partenerilor săi comerciali.
Poziția New Delhi vine după ce Camera Reprezentanților a aprobat actul legislativ denumit „Sanctioning Russia and Iran Act”, care vizează sectorul energetic și cel de apărare al Rusiei, oficiali de rang înalt, instituții financiare și așa-numita „flotă fantomă” de petroliere.
Aceste nave sunt acuzate că facilitează exporturile rusești de petrol prin ocolirea restricțiilor occidentale. Proiectul a trecut de Camera Reprezentanților cu 262 de voturi pentru și 159 împotrivă și urmează să ajungă la președintele Donald Trump.
Noua lege nu introduce automat taxe vamale împotriva Indiei, însă îi oferă președintelui SUA posibilitatea de a impune tarife de până la 100% pentru statele care se numără printre cei mai mari cumpărători de petrol sau gaze rusești. China și India sunt considerate printre țintele potențiale ale acestei măsuri.
India: securitatea energetică rămâne prioritară
Ministerul indian al Afacerilor Externe a arătat că guvernul urmărește evoluțiile de la Washington, dar a subliniat că politica energetică a țării va continua să fie ghidată de interesul național.
„India rămâne ferm angajată să asigure securitatea energetică pentru cei 1,4 miliarde de cetățeni ai săi”, a transmis ministerul. Autoritățile de la New Delhi au precizat că vor continua să cumpere energie din surse variate, luând în calcul dinamica piețelor internaționale.
În același timp, diplomația indiană a insistat că țara își va apăra interesele comerciale și economice. Mesajul indică faptul că New Delhi nu acceptă ca aprovizionarea cu energie să fie decisă exclusiv sub presiunea sancțiunilor occidentale.
Riscul unui tarif de 100%
Miza pentru India este semnificativă: legea adoptată de Congres creează un mecanism prin care administrația Trump ar putea aplica taxe comerciale foarte mari pentru țările care continuă să importe energie din Rusia.
Totuși, aprobarea legii nu înseamnă că exporturile indiene spre SUA vor fi taxate imediat cu 100%. Aplicarea efectivă a unor astfel de tarife depinde de o decizie ulterioară a Casei Albe și de modul în care administrația americană va folosi autoritatea primită prin noua legislație.
Pentru Washington, măsura are rolul de a reduce veniturile obținute de Moscova din exporturile de energie, bani pe care SUA și aliații săi susțin că Rusia îi folosește pentru finanțarea războiului din Ucraina.
Petrolul rusesc, esențial pentru India
India este unul dintre cei mai mari importatori de petrol din lume, iar Rusia a devenit în ultimii ani o sursă importantă de țiței pentru rafinăriile indiene. După începerea războiului din Ucraina și introducerea restricțiilor occidentale, companiile indiene au profitat de prețurile mai avantajoase ale petrolului rusesc.
Datele citate de presa economică indiană arată că Rusia a furnizat 30,3% din importurile de țiței ale Indiei în anul fiscal 2026, iar ponderea petrolului rusesc ar fi urcat până la aproximativ 51% din totalul importurilor indiene în iulie.
New Delhi susține că diversifică aprovizionarea și cumpără petrol și din alte regiuni, inclusiv din Statele Unite, Brazilia, Canada, Venezuela, state africane și țări din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, Rusia rămâne un furnizor-cheie, atât prin volume, cât și prin condițiile comerciale oferite.