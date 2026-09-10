Operațiune secretă a Rusiei în apropierea NATO. Submarinele s-au antrenat să dezactiveze cabluri critice

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 sept. 2026, 11:16

Aliații NATO au surprins în această primăvară submarine rusești care simulau folosirea unei tehnologii concepute pentru dezactivarea cablurilor submarine critice, în apropierea arhipelagului Svalbard. O operațiune comună a Marii Britanii, Norvegiei și Statelor Unite a urmărit navele rusești și le-a împiedicat să finalizeze exercițiul.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politica externa