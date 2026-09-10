Trump promite câte 5.000 de dolari fiecărui american dacă republicanii câștigă alegerile

Donald Trump le promite câte 5.000 de dolari cetățenilor adulți din Statele Unite dacă republicanii își păstrează controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului după alegerile din noiembrie. Plata, numită de președintele american „Trump Dividend”, ar presupune un efort bugetar estimat la aproximativ 1.200 de miliarde de dolari.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a promis că fiecare cetățean adult american va primi câte 5.000 de dolari dacă Partidul Republican își păstrează controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului după alegerile intermediare din noiembrie. Anunțul a fost făcut în timpul primei convenții republicane pentru scrutinul de la jumătatea mandatului, organizată la Dallas, unde Trump le-a cerut alegătorilor să voteze candidații republicani pe 3 noiembrie.
Cât costă o fotografie cu Donald Trump la convenția republicană din Texas. Pachete de până la sute de mii de dolari
Liderul de la Casa Albă susține că o asemenea plată ar putea fi posibilă datorită performanțelor economice și veniturilor obținute de Statele Unite. Trump a comparat mecanismul cu distribuirea unui dividend către acționarii unei companii profitabile și a propus ca plata să poarte numele de „Trump Dividend”.
Ce condiție pune Donald Trump pentru plata celor 5.000 de dolari?
Donald Trump leagă acordarea celor 5.000 de dolari de rezultatul alegerilor intermediare, condiția fiind ca republicanii să câștige atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul. Președintele american a prezentat promisiunea în fața susținătorilor săi și i-a îndemnat să ofere partidului suficient sprijin politic pentru a-și continua programul, conform Reuters.
„Dacă republicanii câștigă Camera Reprezentanților și Senatul Statelor Unite (…) voi acorda un dividend fiecărui cetățean adult din Statele Unite ale Americii, în valoare de 5.000 de dolari”, a declarat Trump.
Președintele a precizat și că banii ar trebui cheltuiți în interiorul Statelor Unite, nu în alte țări.
„Nu vrem să mergeți în Canada pentru a cheltui banii”, a spus Trump.
Cât ar costa plata a 5.000 de dolari pentru fiecare adult american?
O asemenea măsură ar presupune un efort financiar uriaș, în condițiile în care în Statele Unite există aproximativ 240 de milioane de adulți. Dacă fiecare dintre aceștia ar primi câte 5.000 de dolari, costul total ar ajunge la aproximativ 1.200 de miliarde de dolari.
Suma ar reprezenta o parte importantă din bugetul federal anual al Statelor Unite, estimat la aproximativ 7.000 de miliarde de dolari. Trump susține însă că plata ar putea fi susținută din performanțele economice și veniturile obținute de stat.
De unde a apărut ideea unui „Trump Dividend”?
Ideea distribuirii unor bani către americani nu este nouă, iar Trump a discutat despre un astfel de concept încă din iulie 2025. Valoarea de 5.000 de dolari a fost propusă anterior de James Fishbach, consilier extern al Departamentului pentru Eficiența Guvernului, în cadrul unui mecanism denumit „DOGE Dividend”.
În februarie 2025, Fishbach propunea ca 20% din economiile realizate de guvern prin măsurile DOGE să fie distribuite direct gospodăriilor americane. Ulterior, senatorul republican Josh Hawley a venit cu American Worker Rebate Act of 2025, proiect care prevedea redistribuirea către familiile din clasa muncitoare a unei părți din veniturile obținute prin noile tarife vamale.
Ce alte sume a mai propus Trump pentru americani?
Înaintea promisiunii de 5.000 de dolari, Donald Trump a susținut și ideea unui „tariff dividend” în valoare de 2.000 de dolari pentru americani. Noua propunere majorează astfel considerabil suma vehiculată anterior și o leagă direct de victoria republicanilor în alegerile pentru Congres.
În discursul de la Dallas, Trump i-a atacat și pe democrați, susținând că aceștia nu pot obține rezultate similare deoarece nu folosesc tarifele și „știu doar despre sărăcie”. Președintele american le-a cerut alegătorilor să rămână uniți în jurul candidaților republicani pentru scrutinul din noiembrie.