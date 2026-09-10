Trump promite câte 5.000 de dolari fiecărui american dacă republicanii câștigă alegerile

Publicat 10 sept. 2026, 08:01 Actualizat 10 sept. 2026, 08:12

Donald Trump le promite câte 5.000 de dolari cetățenilor adulți din Statele Unite dacă republicanii își păstrează controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului după alegerile din noiembrie. Plata, numită de președintele american „Trump Dividend”, ar presupune un efort bugetar estimat la aproximativ 1.200 de miliarde de dolari.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politica externaalegerirepublicanicongres