Putin și Trump pregătesc terenul pentru o întâlnire tripartită cu Xi Jinping

Publicat 9 sept. 2026, 18:22 Sursă Agerpres

Vladimir Putin și Donald Trump au discutat despre posibilitatea unei întâlniri tripartite cu președintele Chinei, Xi Jinping, în marja summitului APEC programat în noiembrie în China, potrivit Kremlinului. Discuția dintre liderii rus și american a avut loc marți, iar Moscova susține că varianta unei întrevederi în trei a fost abordată.

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