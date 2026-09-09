Putin și Trump pregătesc terenul pentru o întâlnire tripartită cu Xi Jinping

Vladimir Putin și Donald Trump au discutat despre posibilitatea unei întâlniri tripartite cu președintele Chinei, Xi Jinping, în marja summitului APEC programat în noiembrie în China, potrivit Kremlinului. Discuția dintre liderii rus și american a avut loc marți, iar Moscova susține că varianta unei întrevederi în trei a fost abordată.
Kremlinul confirmă discuția despre un summit în trei
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a fost întrebat miercuri dacă Donald Trump și Vladimir Putin au discutat, în timpul convorbirii telefonice de marți, despre posibilitatea unei întâlniri trilaterale la Shenzhen.
Răspunsul oficialului rus a fost: „Fără nicio îndoială”.
Peskov a precizat că ideea unui summit între cei trei lideri nu este una nouă și că ar putea apărea o ocazie pentru organizarea unei astfel de întâlniri.
„Această posibilitate (de summit tripartit) a fost deja menționată anterior și o astfel de oportunitate se va prezenta”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.
Discuția Putin-Trump a avut loc după vizitele emisarilor americani
Convorbirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump a avut loc după vizitele efectuate la Kiev și Moscova, în cursul weekendului, de emisarii Washingtonului.
Demersurile americanilor au avut ca obiectiv relansarea negocierilor de pace pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Discuțiile se află însă într-un punct mort de o perioadă îndelungată.
În acest context, Kremlinul afirmă că liderii rus și american au abordat și perspectiva unei întrevederi cu Xi Jinping.
Putin și Xi Jinping au discutat deja despre întâlniri între cei trei lideri
Relațiile dintre Moscova și Beijing s-au apropiat considerabil după declanșarea ofensivei ruse în Ucraina, în februarie 2022, perioadă în care Rusia a ajuns izolată de Occident.
Vladimir Putin s-a întâlnit cu Xi Jinping la sfârșitul lunii august, la Bișkek, în Kârgâzstan, cu ocazia summitului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai.
După întrevedere, consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că au fost discutate atât posibilitatea unor întâlniri bilaterale între Putin, Trump și Xi, cât și varianta unei întrevederi la care să participe toți cei trei lideri.
Summitul APEC este programat în noiembrie în China
Summitul APEC, forum important de cooperare economică regională din care fac parte Rusia, China și Statele Unite, este programat să se desfășoare la Shenzhen, în perioada 18-19 noiembrie.
Rusia a anunțat că Vladimir Putin intenționează să participe la reuniune.
În schimb, administrația de la Washington nu a confirmat până în prezent prezența lui Donald Trump la summitul APEC.