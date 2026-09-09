Friedrich Merz lansează atacul direct asupra AfD după victoria electorală: „Termenul remigrare, un sinonim pentru epurarea etnică”

Publicat 9 sept. 2026, 16:53 Sursă The Guardian

Cancelarul german Friedrich Merz a intrat miercuri într-o confruntare directă cu partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD), la scurt timp după rezultatul electoral obținut de formațiune în Saxonia-Anhalt. Într-o dezbatere tensionată în Bundestag, șeful guvernului de la Berlin a criticat dur politica de „remigrare” susținută de AfD și a acuzat partidul că pune în pericol una dintre componentele importante ale economiei germane.

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