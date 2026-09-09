Friedrich Merz lansează atacul direct asupra AfD după victoria electorală: „Termenul remigrare, un sinonim pentru epurarea etnică”

Cancelarul german Friedrich Merz a intrat miercuri într-o confruntare directă cu partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD), la scurt timp după rezultatul electoral obținut de formațiune în Saxonia-Anhalt. Într-o dezbatere tensionată în Bundestag, șeful guvernului de la Berlin a criticat dur politica de „remigrare” susținută de AfD și a acuzat partidul că pune în pericol una dintre componentele importante ale economiei germane.
Merz leagă „remigrarea” de „epurarea etnică”
Friedrich Merz a folosit una dintre cele mai dure formulări la adresa AfD în prima sa confruntare publică cu formațiunea după scrutinul de duminică din Saxonia-Anhalt.
În timpul dezbaterii din Bundestag, cancelarul a susținut că politica de „remigrare” promovată de partidul de extremă dreapta ar presupune expulzări în masă și ar avea caracter rasist, scrie The Guardian.
„Termenul «remigrare» nu este altceva decât un sinonim pentru epurarea etnică bazată pe origine şi culoarea pielii”, a declarat cancelarul, în aplauzele celorlalte partide din camera inferioară a Parlamentului german.
Discursul lui Merz a fost întrerupt în repetate rânduri de parlamentarii AfD, care au reacționat prin huiduieli și strigăte de batjocură.
Cancelarul a insistat însă asupra rolului pe care îl au în economia și societatea Germaniei milioanele de imigranți care lucrează în țară.
Avertismentul privind spitalele și azilurile de bătrâni
Merz a susținut că aplicarea unei politici de „remigrare” în forma promovată de AfD ar putea avea consecințe directe asupra unor sectoare care depind de angajații proveniți din rândul imigranților.
„Dacă cei care lucrează în Germania vor fi nevoiţi să părăsească din nou ţara pentru că voi promovaţi «remigrarea»”, atunci posturile calificate din Germania nu vor mai putea funcţiona: niciun azil de bătrâni nu va mai rămâne deschis, niciun spital din Germania nu va mai rămâne operaţional şi niciun restaurant din Germania nu va mai putea rămâne în afaceri”, a subliniat cancelarul german.
În opinia lui Merz, discursul electoral al AfD reprezintă unul dintre factorii care contribuie la divizarea societății germane.
El a făcut această afirmație în contextul rezultatului obținut de formațiune în Saxonia-Anhalt, unde AfD a înregistrat cel mai bun rezultat obținut vreodată de un partid de extremă dreapta într-un land german de la perioada nazistă încoace.
Merz recunoaște problemele Germaniei în privința imigrației
Poziția cancelarului față de AfD vine după o perioadă în care sprijinul politic pentru partidul său a scăzut semnificativ.
Friedrich Merz, un creștin-democrat conservator, conduce de 16 luni o coaliție formată împreună cu social-democrații de centru-stânga. În această perioadă, nemulțumirea alegătorilor a crescut pe fondul progresului considerat lent în ceea ce privește economia și al problemelor legate de costul vieții.
În încercarea de a recupera alegători care s-au îndreptat către AfD, Merz a adoptat o poziție dură în ceea ce privește politica de frontieră.
Cancelarul a recunoscut și că Germania continuă să se confrunte cu probleme în domeniul imigrației.
„Încă mai avem în Germania multe persoane care nu ar trebui să aibă drept de şedere permanentă. Există un consens în cadrul coaliţiei (de guvernare) asupra faptului că trebuie să expulzăm mai multe persoane”, a declarat el miercuri.
Merz a susținut însă că politica guvernului face o diferență între persoanele care muncesc și contribuie la economia germană și cele care nu îndeplinesc condițiile pentru a rămâne în țară.
„Însă facem o distincţie clară între cei care lucrează în Germania, care contribuie la prosperitatea noastră şi care sunt bineveniţi aici, şi cei care nu au drept de şedere permanentă în Germania şi care trebuie să părăsească ţara noastră. Spre deosebire de voi (AfD), noi acordăm o atenţie deosebită acestei distincţii”, a punctat Merz.
AfD a obținut aproape 44% în Saxonia-Anhalt
Alegerile din Saxonia-Anhalt au reprezentat un moment important pentru AfD. Formațiunea a obținut aproape 44% din voturi, însă rezultatul nu i-a oferit majoritatea absolută în parlamentul landului.
Pentru a ajunge la majoritate, partidului îi lipsesc trei mandate.
Candidatul principal al AfD, Ulrich Siegmund, încearcă să identifice eventuali aliați în rândul celorlalte formațiuni politice, pentru a putea fi ales premier al landului.
Siegmund și partidul său se află într-o situație politică particulară și din perspectiva faptului că formațiunea este clasificată drept extremistă de dreapta de serviciile interne de informații.
Merz îi răspunde lui Siegmund și lui Alice Weidel
Cancelarul german a recunoscut că propria sa lipsă de popularitate a contribuit la scăderea semnificativă a sprijinului pentru partidul său în Saxonia-Anhalt.
În fața rezultatului obținut de AfD, Merz a încercat să mute atenția asupra faptului că formațiunea nu a obținut susținerea majorității alegătorilor.
„56% dintre alegătorii din Saxonia-Anhalt nu au votat pentru voi”, le-a spus el celor de la AfD.
Totodată, Merz l-a acuzat pe Ulrich Siegmund de „fraudă electorală”, făcând referire la o promisiune făcută în campanie. Potrivit cancelarului, acesta s-ar fi angajat să nu încerce să conducă landul dacă AfD nu ar fi obținut majoritatea absolută.
Merz a extins disputa și la nivel federal, adresându-i-se direct co-liderului AfD, Alice Weidel.
„Şi nici nu veţi reuşi asta” la nivel federal, i-a spus Merz co-liderului AfD, Alice Weidel. „Nicăieri în Germania nu veţi obţine majoritatea. Sunteţi şi rămâneţi o forţă distructivă”, a acuzat el.
AfD promite să ajungă la guvernarea federală
De la tribuna Bundestagului, Alice Weidel a prezentat victoria electorală din Saxonia-Anhalt drept un semnal puternic transmis de alegători către guvernul condus de Friedrich Merz.
Ea a susținut că rezultatul reprezintă o lovitură severă pentru CDU și o evaluare directă a activității cancelarului.
Weidel a atacat și politica guvernului german în materie de migrație, pe care a asociat-o cu problemele de criminalitate și securitate.
„V-a expirat timpul. Cetăţenii vor o schimbare de politică şi o vor obţine”, a spus ea, reiterând obiectivul AfD de a ajunge să formeze un guvern federal în viitorul apropiat.
Sondajele prezentate în material indică faptul că actuala coaliție condusă de Merz nu ar dispune de o majoritate în cazul unor alegeri generale. Următorul scrutin federal este programat abia în 2029.
Disputa privind sprijinul pentru Ucraina și Rusia
Confruntarea dintre Merz și AfD nu s-a limitat la politica de imigrație.
Cancelarul a criticat formațiunea și pentru opoziția față de sprijinul militar acordat Ucrainei. În același timp, el a acuzat AfD că adoptă poziții apropiate de cele ale Rusiei.
Berlinul susține că Moscova desfășoară pe teritoriul Germaniei o campanie de sabotaj și dezinformare.
Merz a invocat și cazul unui atac eșuat cu o dronă-kamikaze la aeroportul din Leipzig, produs în luna precedentă.
Cancelarul a afirmat că există „dovezi clare” potrivit cărora atacul „fusese planificat în Rusia de luni de zile şi era îndreptat în mod specific împotriva Germaniei”.
Potrivit lui Merz, AfD nu a reacționat public la acest caz, în ciuda acuzațiilor formulate de autoritățile germane.
AfD conduce în sondajele naționale
Rezultatul din Saxonia-Anhalt vine într-un moment favorabil pentru AfD și la nivelul sondajelor naționale.
Formațiunea se află pe primul loc în intențiile de vot, cu procente cuprinse între 28% și 29%.
Partidul are în față și două noi alegeri regionale programate în această lună, în Berlin și Mecklenburg-Pomerania de Vest.
Aceste scrutine au loc în contextul în care AfD încearcă să transforme rezultatele regionale favorabile într-un sprijin politic suficient pentru a-și consolida obiectivul declarat de a ajunge la guvernarea federală.