Regele Norvegiei va fi înmormântat. Sute de mii de participanți îl conduc pe ultimul drum

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 sept. 2026, 12:50

Regele Harald al V-lea al Norvegiei va fi înmormântat astăzi la Oslo, după 13 zile de doliu național. Totul se va întâmpla în cadrul unei ceremonii la care sunt așteptați membri ai mai multor familii regale și șefi de stat din întreaga lume. Sute de mii de norvegieni i-au adus un ultim omagiu suveranului, care a murit la 89 de ani.

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