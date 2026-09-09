Regele Norvegiei va fi înmormântat. Sute de mii de participanți îl conduc pe ultimul drum

Regele Harald al V-lea al Norvegiei va fi înmormântat astăzi la Oslo, după 13 zile de doliu național. Totul se va întâmpla în cadrul unei ceremonii la care sunt așteptați membri ai mai multor familii regale și șefi de stat din întreaga lume. Sute de mii de norvegieni i-au adus un ultim omagiu suveranului, care a murit la 89 de ani.
Zi de doliu și emoție în Norvegia. Regele Harald al V-lea este condus astăzi pe ultimul drum, la Oslo, după 13 zile de doliu național. Ceremonia funerară reunește membri ai mai multor familii regale europene, șefi de stat și oficiali de rang înalt, în timp ce numeroși norvegieni au venit în capitală pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului suveran.
Regele Harald al V-lea a murit pe 28 august 2026, la vârsta de 89 de ani, după mai bine de trei decenii petrecute pe tron. Moartea sa a declanșat o perioadă de doliu național care se încheie odată cu funeraliile.
Funeraliile Regelui Harald al V-lea, la Oslo
Programul oficial al funeraliilor începe cu procesiunea sicriului de la Palatul Regal către Catedrala din Oslo. Cortegiul este programat să pornească la ora 12:00, iar la ora 13:00 va începe slujba funerară.
Pe traseu sunt așteptați numeroși oameni care vor să își ia rămas-bun de la monarhul care a condus Norvegia timp de 35 de ani.
Ceremonia religioasă va fi precedată și însoțită de un moment solemn la nivel național. La ora 13:00, în întreaga țară va fi păstrat un minut de reculegere, marcat prin clopotele bisericilor.
Familii regale și șefi de stat, prezenți la ceremonie
Funeraliile Regelui Harald al V-lea au adus la Oslo numeroși membri ai caselor regale și reprezentanți ai unor state din întreaga lume.
Printre invitați se numără membri ai familiilor regale din Marea Britanie, Japonia, Spania, Suedia și Danemarca. Sunt așteptați, de asemenea, mai mulți șefi de stat și oficiali guvernamentali.
Unde va fi înmormântat Regele Harald
După slujba de la Catedrala din Oslo, sicriul Regelui Harald al V-lea va fi transportat către Cetatea Akershus.
Înhumarea va avea loc în mausoleul regal, alături de părinții săi, într-o ceremonie privată la care accesul publicului nu va fi permis.
Funeraliile marchează astfel sfârșitul celor 13 zile de doliu național și închid un capitol important din istoria monarhiei norvegiene. Harald al V-lea a rămas pe tron timp de peste trei decenii și a fost considerat un monarh care a contribuit la modernizarea și apropierea instituției regale de societatea norvegiană.