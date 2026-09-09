Sute de zboruri anulate în Marea Britanie. Românii, afectați de haosul din aeroporturi | VIDEO

Peste 150 de zboruri au fost anulate miercuri în Marea Britanie, în urma unei defecțiuni tehnice care a afectat sistemul de control al traficului aerian. Cele mai multe anulări au fost înregistrate pe aeroportul Heathrow.
Problemele au început marți și au afectat mii de pasageri care călătoreau spre și dinspre Regatul Unit.
Potrivit FlightRadar24, 177 de zboruri programate miercuri au fost anulate, după aproximativ 1.300 de anulări înregistrate în ziua precedentă.
Aeroportul Heathrow, grav afectat de anulările de zboruri
Cele mai multe probleme au fost raportate pe aeroportul Heathrow din Londra. Și aeroportul Gatwick a fost afectat de întârzieri și anulări.
Heathrow a anunțat reluarea plecărilor după ce o defecțiune tehnică a dus la suspendarea temporară a sosirilor. Reprezentanții aeroportului au avertizat însă că traficul aerian nu va reveni imediat la normal.
Pasagerii sunt sfătuiți să verifice în permanență statusul zborului la compania aeriană înainte de a pleca spre aeroport.
Probleme și pe alte aeroporturi din Marea Britanie
Perturbările nu s-au limitat la Londra. Aeroporturile din Liverpool, Birmingham și Edinburgh au raportat, de asemenea, probleme, iar în Irlanda, Aeroportul din Dublin a anunțat anularea mai multor curse.
NATS a transmis că defecțiunea tehnică a fost remediată, însă întârzierile acumulate în rețea vor necesita timp pentru a fi eliminate.
Serviciul britanic de control al traficului aerian a precizat că lucrează împreună cu aeroporturile și companiile aeriene pentru revenirea la un program normal.
British Airways și Ryanair, printre companiile afectate
Perturbările au avut un impact major asupra operatorilor aerieni. British Airways a anulat sau redirecționat peste 100 de zboruri, afectând zeci de mii de pasageri.
La rândul său, Ryanair a anunțat că peste 65.000 de pasageri au fost afectați și că mai mult de 50 de zboruri au fost anulate.
Pasageri blocați și ore întregi în aeroporturi
Călătorii au relatat experiențe dificile în aeroporturile afectate. La Gatwick, o pasageră a povestit că a rămas timp de aproximativ trei ore în avion, pe pistă, înainte ca aeronava să fie evacuată.
Situația a generat reacții și în lumea sportului. Arsenal a fost nevoită să își anuleze conferința de presă dinaintea meciului cu Napoli, după ce zborul echipei a fost întârziat.
Autoritățile britanice cer explicații după incident
Ministrul Transporturilor, Heidi Alexander, a cerut verificarea defecțiunii și a solicitat garanții că autoritățile vor identifica problemele care au dus la perturbarea traficului aerian.
Incidentul readuce în atenție riscurile asociate infrastructurii de control al traficului aerian. În august 2023, o altă defecțiune majoră a provocat întârzieri și anulări care au afectat peste 700.000 de pasageri în Marea Britanie.
Pasagerii care urmează să zboare spre sau dinspre Marea Britanie sunt sfătuiți să verifice statusul cursei înainte de a pleca spre aeroport, întrucât întârzierile și anulările pot continua.