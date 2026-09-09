Sute de zboruri anulate în Marea Britanie. Românii, afectați de haosul din aeroporturi | VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 sept. 2026, 08:55

Peste 150 de zboruri au fost anulate miercuri în Marea Britanie, în urma unei defecțiuni tehnice care a afectat sistemul de control al traficului aerian. Cele mai multe anulări au fost înregistrate pe aeroportul Heathrow.

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