Un sat întreg în Spania, cu 12 case și 15.000 mp, dat gratis. Ce trebuie să faci în schimb

Un sat abandonat din Galicia poate fi preluat fără niciun cost, însă oferta ascunde o condiție care schimbă complet situația. Investitorul nu va deveni proprietarul localității și va trebui să finanțeze reabilitarea acesteia.
Satul A Barca este oferit cu 0 euro
A Barca, un sat abandonat din Galicia, Spania, își caută de ani buni un investitor care să îi redea viața. Oferta pare greu de refuzat la prima vedere, deoarece prețul afișat este de 0 euro.
Localitatea se află în Cortegada, în provincia Ourense, în apropierea râului Miño și a graniței cu Portugalia. Pe portalul Aldeas Abandonadas, proprietatea este prezentată cu 12 case din piatră și aproximativ 15.000 de metri pătrați de teren, scrie El Espanol.
Dintre locuințele incluse în ofertă, patru au atât parter, cât și etaj. Zona mai păstrează construcții vechi din piatră, fântâni și poduri, însă satul este abandonat de zeci de ani și are nevoie de lucrări importante pentru a putea fi readus la viață.
Investitorul nu va deveni proprietarul satului
Prețul de 0 euro nu înseamnă că A Barca poate fi cumpărată gratuit. Satul este oferit printr-o concesiune gratuită valabilă timp de 50 de ani.
Condiția este esențială pentru orice persoană sau companie interesată de proiect, deoarece terenul și construcțiile nu vor ajunge în proprietatea investitorului.
„Asta înseamnă că satul nu va fi niciodată al tău”, explica în 2024 Elvira Fafián, reprezentanta portalului Aldeas Abandonadas.
Persoana care acceptă concesiunea va putea folosi și dezvolta A Barca pe durata celor 50 de ani, însă va trebui să suporte investițiile necesare pentru recuperarea satului și să îi ofere o destinație turistică.
La expirarea concesiunii, proprietatea revine titularului.
Renovarea ar putea costa până la 3 milioane de euro
Deși accesul la concesiune nu presupune plata unui preț de achiziție, costurile pentru reabilitarea A Barca sunt estimate la milioane de euro.
Autoritățile locale estimează că lucrările necesare pentru recuperarea zonei ar putea ajunge la 2-3 milioane de euro. Investiția nu se limitează la cele 12 locuințe care trebuie renovate.
Proiectul presupune și refacerea drumurilor și a căilor de acces, precum și realizarea infrastructurii necesare pentru alimentarea cu apă și electricitate.
În plus, punctele de racordare la rețelele de apă și electricitate se află la cel puțin doi kilometri distanță de sat, ceea ce ar crește și mai mult valoarea lucrărilor.
Ce trebuie să facă cel care preia satul
Oferta nu este destinată unei persoane care caută pur și simplu o locuință într-o zonă rurală din Spania. Concesionarul trebuie să prezinte un proiect prin care A Barca să redevină o zonă activă.
Planul trebuie să urmărească dezvoltarea unui „sat ecologic” sau a unui proiect turistic și de agrement. Printre variantele luate în calcul în trecut s-au numărat dezvoltarea turismului rural, amenajarea unui restaurant și organizarea unor activități în apropierea râului și a traseelor de drumeție.
Prin urmare, cei 15.000 de metri pătrați de teren și cele 12 case nu sunt oferite pentru o simplă mutare într-un sat izolat, ci pentru un proiect care să presupună investiții și dezvoltare pe termen lung.
Oferta există din 2013, dar satul încă își caută investitorul
A Barca se află pe piață din 2013 și a atras de-a lungul timpului interesul a sute de persoane și companii. Printre cei care au analizat posibilitatea preluării satului s-au aflat și investitori din Germania și Olanda.
Niciunul dintre proiectele analizate nu a dus însă până acum la recuperarea localității.
Principala dificultate este legată de raportul dintre investiția necesară și durata concesiunii. Un proiect care poate presupune cheltuieli de până la 3 milioane de euro trebuie să își recupereze investiția într-o perioadă de 50 de ani, fără ca investitorul să ajungă proprietarul satului.
După 13 ani de când A Barca este oferită prin acest sistem, localitatea din Galicia încă așteaptă investitorul care să accepte condițiile și să finanțeze transformarea celor 12 case abandonate și a terenului de aproximativ 15.000 de metri pătrați într-un proiect turistic.