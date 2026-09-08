Un sat întreg în Spania, cu 12 case și 15.000 mp, dat gratis. Ce trebuie să faci în schimb

Publicat 8 sept. 2026, 20:30 Actualizat 8 sept. 2026, 20:31 Sursă El Espanol

Un sat abandonat din Galicia poate fi preluat fără niciun cost, însă oferta ascunde o condiție care schimbă complet situația. Investitorul nu va deveni proprietarul localității și va trebui să finanțeze reabilitarea acesteia.

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