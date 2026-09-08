Două avioane de vânătoare rusești Su-35 s-au ciocnit în aer. Un pilot a murit, celălalt s-a catapultat

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 sept. 2026, 15:52

Două avioane rusești de vânătoare Su-35 s-au ciocnit în aer, în regiunea Kursk. Potrivit Militarnyi, un pilot a murit, iar celălalt a reușit să se catapulteze.

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