Două avioane de vânătoare rusești Su-35 s-au ciocnit în aer. Un pilot a murit, celălalt s-a catapultat

Două avioane rusești de vânătoare Su-35 s-au ciocnit în aer, în regiunea Kursk. Potrivit Militarnyi, un pilot a murit, iar celălalt a reușit să se catapulteze.
Două avioane rusești de vânătoare Su-35 s-au ciocnit în aer în regiunea Kursk din Rusia, potrivit canalului de Telegram al aviației militare ruse, citat de publicația Militarnyi. În urma accidentului, un pilot a murit, iar celălalt a fost nevoit să se catapulteze din aeronavă.
Unde s-au ciocnit cele două avioane rusești Su-35?
Accidentul aviatic a avut loc duminică, în regiunea Kursk din Rusia, potrivit canalului de Telegram al aviației militare ruse. Conform aceleiași surse, cele două aeronave implicate erau avioane de vânătoare Su-35.
Incident grav în Rusia. Două avioane de luptă s-au ciocnit în aer. Unul s-a prăbușit
Unul dintre piloți a murit în urma coliziunii, iar celălalt a reușit să se catapulteze, după cum scrie presa străină.
Circumstanțele exacte în care cele două avioane s-au ciocnit nu sunt cunoscute. Potrivit Mediafax, autoritățile ruse nu au făcut comentarii publice cu privire la incident.
Ce fel de avion este Su-35S?
Sukhoi Su-35S, cunoscut în clasificarea NATO drept „Super Flanker”, este un avion de vânătoare multifuncțional rusesc cu două motoare, potrivit Kyiv Post. Publicația precizează că aeronava aparține generației a patra, dispune de capacitate de vectorizare a tracțiunii și a fost dezvoltată pornind de la modelul sovietic Su-27 Flanker.
Potrivit Mediafax, peste 100 de avioane Su-35S s-ar afla în serviciu activ, modelul fiind considerat unul dintre cele mai importante avioane de luptă din flota Rusiei.
Conform aceleiași surse, avioanele Su-35S sunt folosite pentru a asigura acoperirea aeronavelor Su-34, pentru sprijinirea forțelor terestre, interceptarea dronelor și rachetelor ucrainene, dar și pentru atacarea sistemelor de apărare aeriană ale Ucrainei.
Când a primit armata rusă cel mai recent lot de Su-35S?
Potrivit Mediafax, armata rusă a primit cel mai recent lot de avioane de vânătoare Su-35S pe 27 august.
Incidentul din regiunea Kursk vine astfel la scurt timp după această livrare, însă informațiile prezentate până acum nu indică dacă aeronavele implicate în accident făceau parte din lotul respectiv.
Ce s-a întâmplat cu un alt Su-35 în luna iulie?
În luna iulie, un avion ucrainean F-16 a obținut prima sa victorie aeriană, potrivit generalului Dan Caine, președintele Comitetului Șefilor de Stat Major al SUA, care a făcut declarația în cadrul unei audieri în Senatul american.
Dan Caine nu a precizat ce tip de aeronavă rusească a fost doborâtă. Potrivit sursei citate de Mediafax, ar fi fost însă vorba despre un avion de vânătoare Su-35.