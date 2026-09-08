Lovitură pentru șoferii români: petrolul se scumpește, iar motorina trece de 1.450 de dolari pe tonă
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Șoferii din România s-ar putea confrunta cu noi scumpiri la pompă, pe fondul creșterii prețului motorinei și al marjelor ridicate de rafinare. În același timp, traderii avertizează asupra unei ierni dificile pentru aprovizionarea cu Diesel, iar petrolul se apropie de pragul de 100 de dolari pe baril.
Prețul motorinei este din nou sub presiune, iar șoferii din România s-ar putea confrunta cu noi majorări la pompă în perioada următoare. Cotațiile internaționale pentru motorină au urcat puternic pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran, în timp ce piața europeană este afectată de marjele ridicate de rafinare și de disponibilitatea redusă a produselor petroliere.
La Londra, contractele futures pentru motorină au revenit pe creștere după scăderea temporară înregistrată la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit datelor Investing, contractele ICE Gasoil au încheiat ședința din 7 septembrie la 1.454 de dolari pe tonă, cu 59 de dolari peste nivelul din ziua precedentă.
Este cea mai ridicată valoare consemnată pentru acest indicator din ultimele cinci luni.
Motorina a trecut din nou de 1.450 de dolari pe tonă
O evoluție similară s-a înregistrat și în cazul cotațiilor Platt’s Med, relevante pentru piața europeană și, implicit, pentru evoluția prețurilor carburanților din România.
Pe 8 septembrie, cotația Platt’s pentru motorină a crescut semnificativ și a depășit din nou pragul de 1.450 de dolari pe tonă. Mișcarea vine după ce, timp de trei zile, cotația coborâse sub nivelul de 1.400 de dolari pe tonă.
Pentru comparație, un nivel mai ridicat decât cel actual a fost consemnat pe 8 aprilie, când prețul motorinei a trecut de 1.500 de dolari pe tonă, într-un context geopolitic tensionat în regiunea Golfului Persic.
Creșterea cotațiilor internaționale pune astfel din nou presiune pe prețurile carburanților din Europa și poate avea efecte și asupra prețului motorinei din România.
De ce este atât de scumpă motorina în Europa
Evoluția prețului motorinei nu are o singură cauză. Piața europeană se confruntă cu o combinație de factori care limitează oferta și mențin ridicate costurile de rafinare.
Unul dintre principalele motive este reducerea capacității de rafinare disponibile în Europa. În ultimele două decenii, aproximativ 30 de rafinării mari de pe continent au fost închise, ceea ce a redus capacitatea de producție exact într-un moment în care cererea pentru produse rafinate rămâne ridicată.
În paralel, marjele de rafinare au crescut puternic. Situația este amplificată de perturbările aprovizionării din Orientul Mijlociu, de efectele războiului din Ucraina asupra industriei petroliere rusești și de diminuarea disponibilității motorinei rusești pe piețele internaționale.
Atacurile asupra unor rafinării din Rusia au afectat producția, iar o parte din combustibilul care ar fi ajuns pe piețele externe este acum absorbit de consumul intern.
Toate aceste elemente se suprapun peste o cerere în creștere, ceea ce contribuie la menținerea prețului motorinei la niveluri ridicate.
Petrolul se apropie de pragul de 100 de dolari pe baril
Presiunile de pe piața carburanților sunt accentuate și de evoluția petrolului.
Reaprinderea tensiunilor dintre SUA și Iran a determinat o nouă creștere a cotațiilor țițeiului. Prețul petrolului a ajuns în 8 septembrie aproape de 100 de dolari pe baril, iar perspectivele pentru perioada următoare rămân dificile.
O eventuală continuare a creșterii prețului petrolului ar putea amplifica presiunile existente asupra costurilor carburanților, inclusiv în România.
Traderii se așteaptă la o iarnă dificilă pentru piața motorinei
Piața internațională a motorinei intră într-o perioadă sensibilă înaintea sezonului rece. Reprezentanți importanți ai industriei petroliere estimează că oferta globală va rămâne limitată, în condițiile în care capacitățile de rafinare disponibile nu sunt suficiente pentru a acoperi necesarul.
Situația este complicată de restricțiile privind exporturile Rusiei și de apropierea sezonului de iarnă, când consumul de motorină crește.
Războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu au afectat funcționarea unor rafinării și au contribuit la creșterea marjelor de rafinare în Europa și SUA.
Russell Hardy, directorul executiv al traderului Vitol, a explicat că deficitul este mai pronunțat în cazul produselor rafinate decât în cazul țițeiului. Potrivit acestuia, piața pierde aproximativ 2 milioane de barili pe zi din Rusia și aproape 2 milioane de barili pe zi din Orientul Mijlociu sub forma produselor rafinate.
Hardy a atras atenția și asupra rezervelor disponibile, susținând că piața a absorbit deja o mare parte din surplusurile existente la nivel mondial.
La rândul său, Mark Senn, vicepreședinte senior pentru trading global în cadrul Phillips 66, a precizat că majoritatea rafinăriilor din SUA funcționează deja la capacitate maximă. În opinia sa, intrarea în sezonul de iarnă, într-un moment în care stocurile de motorină sunt deja reduse, poate menține presiunea asupra pieței.
Marjele de rafinare au atins niveluri record
Un indicator important pentru situația de pe piața produselor petroliere este marja de rafinare, cunoscută sub denumirea de „crack spread”.
În SUA, această marjă pentru motorină a urcat la un nivel record intraday de 108,02 dolari pe baril pe 8 septembrie.
Creșterea arată presiunea existentă asupra pieței produselor rafinate și explică, în parte, de ce prețul motorinei poate rămâne ridicat chiar și atunci când evoluția țițeiului nu justifică singură asemenea niveluri.
Rusia prelungește restricțiile la export
Un alt element important pentru piața europeană este decizia Rusiei de a menține restricțiile asupra exporturilor de motorină până la sfârșitul lunii septembrie.
În același timp, piața urmărește cu atenție evoluția importurilor de țiței ale Chinei. Russell Hardy estimează că reducerea importurilor chinezești din 2026 față de anul precedent, evaluată la aproximativ 5-6 milioane de barili pe zi, nu va continua la același nivel și că diferența s-ar putea diminua până la sfârșitul anului.
Acest lucru ar putea determina China să își asigure mai agresiv necesarul de combustibil pentru sezonul rece.
Cât costă acum motorina în România
În România, prețurile la pompă au crescut deja în ultimele zile.
Cea mai recentă majorare a avut loc în dimineața zilei de 5 septembrie, când motorina s-a scumpit cu aproximativ 9 bani pe litru. Aceasta a venit după o creștere de 13 bani pe litru înregistrată cu o zi înainte.
Majorările au eliminat practic reducerea de preț apărută la începutul lunii, odată cu diminuarea accizei.
În după-amiaza zilei de 8 septembrie, prețurile observate la stațiile din vestul Capitalei erau:
Petrom: 10,19 lei/litru
OMV: 10,25 lei/litru
Rompetrol: 10,25 lei/litru
MOL: 10,25 lei/litru
SOCAR: 10,24 lei/litru
Lukoil: 10,26 lei/litru
Prețurile diferă în funcție de stație și de zona în care aceasta este amplasată, însă tendința generală din ultimele zile a fost una de creștere.
România, încă sub media europeană la prețul motorinei
Chiar dacă motorina s-a scumpit în România, țara noastră se menține în continuare sub media Uniunii Europene.
Potrivit ultimelor date din Oil Bulletin, valabile la 31 august, prețul mediu al motorinei în România era de 1,93 euro pe litru.
Cu această valoare, România ocupa locul 14 din cele 27 de state membre UE în clasamentul prețurilor la motorină.
Media europeană era de 2,04 euro pe litru, ceea ce înseamnă că șoferii români plăteau, în medie, cu aproximativ 11 cenți mai puțin pentru un litru de motorină decât media de la nivelul Uniunii Europene.
Ce se poate întâmpla cu prețul motorinei în perioada următoare
Evoluția prețurilor la benzinăriile din România va depinde în principal de ceea ce se întâmplă pe piața internațională a petrolului și a produselor rafinate.
Dacă motorina își continuă ascensiunea, iar petrolul rămâne aproape de pragul de 100 de dolari pe baril, presiunea asupra prețurilor de la pompă va crește.
În plus, intrarea în sezonul rece ar putea amplifica cererea de Diesel într-un moment în care oferta este deja afectată de capacitățile limitate de rafinare, de restricțiile comerciale și de problemele geopolitice.
Pentru șoferii români, principala veste proastă este că motorina are în prezent mai multe motive să se scumpească decât să se ieftinească, cel puțin atât timp cât tensiunile de pe piața internațională și deficitul de produse rafinate persistă.
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