România, cea mai slabă economie din UE

Publicat 8 sept. 2026, 13:39 Actualizat 8 sept. 2026, 14:23 Sursă Realitatea PLUS

Sub guvernarea lui Bolojan, România a ajuns la coada clasamentului european la creșterea economică! Datele de la Eurostat arată că țara noastră o duce cel mai prost din toată Uniunea Europeană, asta în timp ce vecinii noștri au parte de economii tot mai stabile.

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