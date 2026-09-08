România, cea mai slabă economie din UE

Sub guvernarea lui Bolojan, România a ajuns la coada clasamentului european la creșterea economică! Datele de la Eurostat arată că țara noastră o duce cel mai prost din toată Uniunea Europeană, asta în timp ce vecinii noștri au parte de economii tot mai stabile.
Datele publicate de Eurostat pentru trimestrul al doilea din 2026 readuc în prim-plan problemele cu care se confruntă economia României. În timp ce Uniunea Europeană și zona euro au înregistrat creșteri economice, România se numără printre statele membre cu cea mai slabă evoluție a PIB-ului.
Potrivit datelor europene, economia României a înregistrat o scădere de 2% în trimestrul al doilea din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut. România și Irlanda au fost singurele economii din UE care au consemnat o contracție pe această comparație anuală, însă amplitudinea scăderii a fost mult mai mare în cazul țării noastre.
Cifrele Eurostat evidențiază diferența dintre evoluția economiei românești și cea înregistrată la nivelul Uniunii Europene.
În trimestrul al doilea din 2026, PIB-ul UE a fost cu 1,4% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025, în timp ce zona euro a consemnat o creștere de 1,2%. România a mers în direcția opusă, cu o scădere anuală de 2%.
La polul opus, cele mai mari creșteri economice au fost raportate de:
Malta: +5%
Slovenia: +4,8%
Danemarca: +4,6%
Astfel, diferența dintre România și țările aflate în fruntea clasamentului european este considerabilă.
România, fără creștere economică de la un trimestru la altul
Situația este diferită atunci când comparația se face între trimestrul al doilea și primul trimestru din 2026.
La nivelul Uniunii Europene, PIB-ul a avansat cu 0,7%, în timp ce zona euro a avut o creștere de 0,6%. România a înregistrat însă o evoluție de 0%, ceea ce indică stagnarea economiei de la un trimestru la altul.
Cele mai spectaculoase creșteri trimestriale au fost raportate de Irlanda, cu +10,2%, Slovenia, cu +1,8%, și Lituania, cu +1,7%.
În această comparație, Austria a fost singurul stat membru care a consemnat o scădere trimestrială, de 0,1%, potrivit Eurostat.
Ce arată, de fapt, datele despre economia României
Cifrele nu înseamnă automat că România se află în faliment sau că economia națională este în colaps. Termenul de „falimentare a României” reprezintă o interpretare politică a acestor date și nu este o concluzie formulată de Eurostat.
Statisticile europene indică însă o problemă clară: în trimestrul al doilea din 2026, economia românească a avut una dintre cele mai slabe evoluții din Uniunea Europeană.
În același timp, datele arată că economia europeană, în ansamblu, a continuat să crească. PIB-ul UE a avansat cu 0,7% față de primul trimestru și cu 1,4% comparativ cu trimestrul al doilea din 2025.
Irlanda, exemplul unei economii cu evoluții contrastante
Irlanda oferă un exemplu aparte în statistica Eurostat. Deși economia irlandeză a avut o scădere de 0,4% față de trimestrul al doilea din 2025, în comparația trimestrială a înregistrat o creștere spectaculoasă de 10,2%.
Această evoluție arată cât de mult pot varia rezultatele economice în funcție de perioada de referință și de particularitățile fiecărei economii.
Pentru România, însă, combinația dintre scăderea anuală de 2% și stagnarea trimestrială reprezintă un semnal nefavorabil privind ritmul activității economice.
Economia României, sub presiune
Datele Eurostat vin într-un moment în care evoluția economiei românești este urmărită atent, inclusiv în contextul măsurilor fiscale și al încercărilor de reducere a dezechilibrelor bugetare.
Prin urmare, cifrele pentru trimestrul al doilea din 2026 constituie un indicator important pentru perioada următoare. O economie care nu reușește să țină pasul cu ritmul european poate resimți efectele prin investiții mai prudente, consum mai slab și presiuni suplimentare asupra companiilor și populației.
Deocamdată, statistica oficială arată fără echivoc diferența dintre România și media europeană: minus 2% la nivel anual și stagnare în comparația cu trimestrul precedent, în timp ce Uniunea Europeană a înregistrat creșteri pe ambele intervale de comparație.