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Economie· 1 min citire
Salariul minim nu mai acoperă nici cheltuielile de bază. Aproape 2 milioane de români, loviți în plin de scumpiri
Publicat8 sept. 2026, 08:52
SursăRealitatea PLUS
Aproape două milioane de români care trăiesc cu salariul minim resimt tot mai puternic scumpirile. Deși venitul minim a fost majorat în iulie cu 125 de lei, creșterea a fost practic anulată de inflație, iar cei 2.700 de lei nu acoperă coșul minim de consum pentru o persoană, conform Realitatea PLUS.
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