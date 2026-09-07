Ilie Bolojan, apel către Nicușor Dan: „Suntem într-o situație care nu trebuie să mai continue. Avem nevoie rapid de un guvern”

Ilie Bolojan a transmis că România se află „într-un moment important” pentru evoluția sa economică, susținând că măsurile adoptate în ultimul an au început să producă efecte în privința deficitului bugetar și a cheltuielilor statului. Premierul face un apel către Nicușor Dan să numească cât mai repede un guvern.
Potrivit acestuia, deficitul a scăzut cu 37% în primele șapte luni din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025.
„Am schimbat direcția anul trecut, iar măsurile luate până acum au funcționat. Deficitul a scăzut și anul acesta. În primele 7 luni din 2026 este mai mic cu 37% față de perioada similară din 2025”, a afirmat Ilie Bolojan.
El a arătat că reducerea deficitului este esențială pentru diminuarea dependenței României de împrumuturi.
„Fiecare punct de scădere ne apropie de echilibrul în care să consumăm ce producem, nu ceea ce împrumutăm”, a transmis acesta.
Investiții publice de 76 miliarde de lei
Ilie Bolojan a precizat într-o postare de pe pagina lui de socializare că, în paralel cu reducerea cheltuielilor considerate nesustenabile, investițiile publice au fost menținute, în principal datorită fondurilor europene.
În primele șapte luni din 2026, investițiile publice au ajuns la 76 de miliarde de lei, cu aproape 15 miliarde de lei peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.
„Aceasta este direcția corectă: reducem cheltuielile care nu pot fi susținute și protejăm investițiile care dezvoltă România”, a declarat Ilie Bolojan.
Acesta a admis că măsurile de corecție au avut și consecințe asupra economiei, prin diminuarea consumului alimentat anterior din împrumuturi.
„Economia a pierdut creșterea, de fapt iluzorie, adusă de acest consum pe datorie”, a explicat el, mulțumind românilor pentru „efortul colectiv” depus în această perioadă.
Avertisment pentru viitorul guvern
Ilie Bolojan a susținut că România nu ar trebui să rămână într-o situație de provizorat politic, în condițiile în care provocările fiscale se vor accentua în următorii ani. El a amintit finalizarea PNRR, menținerea ratingului de țară după două evaluări și gestionarea unor crize interne și externe.
Totuși, acesta a criticat blocarea legii salarizării, pe care a pus-o pe seama „iresponsabilității PSD”, afirmând că incertitudinea politică ridică semne de întrebare privind menținerea controlului asupra cheltuielilor publice.
Bolojan a atras atenția că viitorul guvern va trebui să găsească soluții pentru reducerea deficitului ca pondere în PIB la 5,3% în 2027 și pentru continuarea consolidării fiscale în 2028. Situația este complicată, spune el, de finalizarea granturilor PNRR, de creșterea cheltuielilor pentru apărare, de necesitatea indexării salariilor și pensiilor, dar și de costurile ridicate ale dobânzilor.
„Dacă nu va continua reformele structurale sau, chiar mai rău, va ceda tentației populiste de a deschide robinetul banilor și al consumului, vom reveni la o situație chiar mai rea decât cea anterioară”, a avertizat Ilie Bolojan.
El a cerut formarea rapidă a unui guvern care să continue reformele, să limiteze cheltuielile statului, să îmbunătățească colectarea veniturilor și să schimbe modelul economic „de la consum spre investiții”.
„Avem nevoie rapid de un guvern care să consolideze ceea ce am reușit până acum”, a transmis Ilie Bolojan, adăugând că Executivul ar trebui condus de „un premier responsabil”, pregătit să adopte inclusiv măsuri nepopulare.