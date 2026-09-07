Ilie Bolojan, apel către Nicușor Dan: „Suntem într-o situație care nu trebuie să mai continue. Avem nevoie rapid de un guvern”

Publicat 7 sept. 2026, 14:48 Actualizat 7 sept. 2026, 14:59

Ilie Bolojan a transmis că România se află „într-un moment important” pentru evoluția sa economică, susținând că măsurile adoptate în ultimul an au început să producă efecte în privința deficitului bugetar și a cheltuielilor statului. Premierul face un apel către Nicușor Dan să numească cât mai repede un guvern.

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