Fifor îl taxează dur pe Bolojan după scăderea PIB: „Minus cu minus fac doar și mai multă sărăcie”

Publicat 7 sept. 2026, 13:06 Actualizat 7 sept. 2026, 13:07

Mihai Fifor atacă Guvernul Bolojan după noile date privind economia României. Deputatul PSD susține că majorarea taxelor și politicile de austeritate au dus la scăderea consumului, investițiilor și locurilor de muncă din mediul privat.

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