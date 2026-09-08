România are 103,6 tone de aur. Unde este păstrată rezerva de 12,8 miliarde de euro

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 sept. 2026, 07:23

România are o rezervă de 103,6 tone de aur, evaluată în prezent la aproximativ 12,8 miliarde de euro, după creșterea puternică a prețului metalului prețios. Peste 61 de tone sunt păstrate în seifurile Bank of England din Londra, iar restul se află în România. Distribuția rezervei de aur a generat, de-a lungul timpului, controverse politice și chiar o tentativă de repatriere.

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