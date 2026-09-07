De ce nu mai vor tinerii mașină personală: tehnologia și cafeaua, prioritare

Generația Z începe să renunțe la mașina personală. Un studiu realizat în Marea Britanie arată că tinerii consideră automobilul o cheltuială tot mai greu de justificat și preferă să își investească banii în tehnologie, experiențe și ieșiri în oraș.
Generația Z începe să privească diferit mașina personală. Pentru o parte dintre tineri, cumpărarea unui automobil nu mai este o prioritate, ci o cheltuială dificil de justificat.
Sondajul a fost realizat în Marea Britanie pe un eșantion de 1.000 de persoane cu vârste între 18 și 29 de ani. Aproximativ 27% dintre respondenți spun că este puțin probabil să cumpere o mașină în următorii trei ani.
Pentru acești tineri, costurile asociate unui automobil pot fi mai importante decât avantajele de a avea o mașină în proprietate.
Tinerii preferă transportul public și mașinile împrumutate
O parte dintre participanții la studiu consideră că deținerea unei mașini este un angajament inutil.
În loc să cumpere un automobil, aceștia preferă să meargă pe jos, să folosească transportul public sau să apeleze la o mașină împrumutată atunci când au nevoie.
Această schimbare arată că pentru o parte din Generația Z contează mai mult accesul la o mașină decât proprietatea asupra ei.
Mașina nu mai este un simbol al statutului
Una dintre cele mai interesante concluzii ale studiului este legată de imaginea automobilului.
47% dintre respondenți consideră mașina mai degrabă un obiect practic decât un simbol al statutului social. Pentru ei, automobilul este comparabil cu alte bunuri strict funcționale din gospodărie.
Percepția este diferită de cea întâlnită în generațiile precedente. Pentru mulți dintre cei care au crescut în alte perioade, prima mașină era asociată cu independența și cu un pas important spre maturitate.
Generația Z pare să acorde însă mai puțină importanță acestei idei.
Tinerii nu resping complet automobilul
Faptul că mulți tineri nu vor să dețină o mașină nu înseamnă că resping automobilul.
Un alt studiu citat în acest context arată că Generația Z este deschisă și către mașinile produse de constructorii chinezi.
Diferența pare să fie legată în special de costul deținerii unei mașini și de întrebarea dacă este necesar ca automobilul să fie permanent în proprietatea unei singure persoane.
Pe ce preferă Generația Z să cheltuiască banii
În loc să economisească pentru o mașină, tinerii spun că ar folosi banii pentru alte priorități.
27% dintre participanți ar prefera să investească în sănătatea mintală și îngrijirea personală.
Alți 23% aleg mesele în oraș și mâncarea comandată, iar 19% ar cheltui banii pe telefoane mai performante, sisteme de gaming și alte dispozitive electronice.
Până și cafeaua poate avea prioritate în fața unei mașini. Aproximativ 11% dintre respondenți spun că ar prefera să cumpere zilnic cafele speciale decât să economisească pentru un automobil.
Mașina împrumutată, o alternativă pentru tineri
Disponibilitatea de a folosi automobilul altcuiva este ridicată în rândul celor intervievați.
Aproximativ 43% dintre tinerii incluși în sondaj spun că nu ar avea o problemă să folosească o mașină împrumutată în loc să dețină una.
Rezultatele indică o schimbare de perspectivă asupra mobilității. Pentru o parte din Generația Z, important nu mai este să aibă propria mașină în parcare, ci să poată folosi un automobil atunci când situația o cere.
De ce își schimbă tinerii relația cu mașina
Studiul comandat de compania britanică de asigurări temporare Tempcover indică o posibilă transformare a relației dintre tineri și automobil.
Costurile, alternativele de transport și schimbarea priorităților personale par să reducă interesul pentru cumpărarea unei mașini.
Pentru Generația Z, mașina poate deveni tot mai mult un serviciu de care ai nevoie ocazional, nu neapărat un bun pe care trebuie să îl deții.
Schimbarea nu înseamnă dispariția automobilului din viața tinerilor. Înseamnă, mai degrabă, o redefinire a modului în care aceștia se raportează la proprietate, mobilitate și cheltuieli.