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Când intră elevii în prima vacanță din anul școlar 2026-2027. Au nouă zile libere în octombrie
Vacanță de toamnă (foto: profimedia)
Anul școlar 2026-2027 a debutat luni, 7 septembrie 2026, dar elevii nu vor sta mult până la primul răgaz. Conform structurii aprobate de Ministerul Educației, prima perioadă de vacanță ajunge chiar la finalul lunii octombrie, marcând sfârșitul primului modul de cursuri.
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