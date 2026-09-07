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Când intră elevii în prima vacanță din anul școlar 2026-2027. Au nouă zile libere în octombrie

Vacanță de toamnă (foto: profimedia)

Vacanță de toamnă (foto: profimedia)

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 sept. 2026, 11:02

Anul școlar 2026-2027 a debutat luni, 7 septembrie 2026, dar elevii nu vor sta mult până la primul răgaz. Conform structurii aprobate de Ministerul Educației, prima perioadă de vacanță ajunge chiar la finalul lunii octombrie, marcând sfârșitul primului modul de cursuri.

Prima pauză a anului: vacanța de toamnă

Primul modul de studiu se termină vineri, 23 octombrie, iar copiii intră în vacanță începând de sâmbătă, 24 octombrie. Pauza se întinde până duminică, 1 noiembrie 2026, ceea ce înseamnă nouă zile libere consecutive. Revenirea la ore este stabilită pentru luni, 2 noiembrie, dată la care demarează al doilea modul de învățare.

Per total, calendarul școlar cuprinde cinci intervale de vacanță pentru majoritatea elevilor din țară. Toate au date fixe, cu o singură excepție: vacanța mobilă de iarnă-primăvară, ale cărei zile diferă de la un județ la altul, fiind stabilite direct de inspectoratele școlare locale.

Structura anului prevede 36 de săptămâni efective de cursuri, cuprinse între 7 septembrie 2026 și 18 iunie 2027. Peste aceste vacanțe programate, elevii și profesorii beneficiază și de zilele libere legale care pică în timpul semestrelor.

A doua vacanță: pauza de schi, cu date diferite pe județe

După revenirea la cursuri în noiembrie, următoarea pauză vine în februarie 2027, sub forma așa-numitei "vacanțe mobile" sau vacanța de schi. Aceasta este singura din calendar care nu are o dată unică valabilă la nivel național.

Fiecare inspectorat școlar județean, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București, va alege una dintre următoarele trei săptămâni pentru elevii din zona sa:

  • 15-21 februarie 2027

  • 22-28 februarie 2027

  • 1-7 martie 2027

Alegerea se face după consultarea părinților, elevilor și cadrelor didactice, ținând cont de specificul local. Indiferent de perioada aleasă, vacanța durează o săptămână, iar elevii se întorc la școală în prima zi de luni imediat după.

După acest interval, cursurile continuă neîntrerupt până pe 23 aprilie 2027, dată la care începe vacanța de primăvară.

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