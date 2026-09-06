Premii uriașe la Loto 6/49 și Joker astăzi, 6 septembrie: vezi sumele puse în joc

Publicat 6 sept. 2026, 17:11 Actualizat 6 sept. 2026, 17:13

Duminică, 6 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, la categoria I, este un report în valoare de peste 4,48 milioane de lei (peste 853.600 de euro).

Distribuie articolul