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Social· 1 min citire
Bărbat din Republica Moldova, căutat după ce a abandonat o mașină furată din Bulgaria, în Mehedinți
Poliție
Un bărbat în vârstă de 26 de ani, cetățean al Republicii Moldova, este căutat de polițiști în județul Mehedinți, după ce ar fi refuzat să oprească la semnalele regulamentare ale unui echipaj din Strehaia și ar fi abandonat ulterior autoturismul într-o zonă împădurită.
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