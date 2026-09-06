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Bărbat din Republica Moldova, căutat după ce a abandonat o mașină furată din Bulgaria, în Mehedinți

Poliție

Poliție

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 sept. 2026, 11:59

Un bărbat în vârstă de 26 de ani, cetățean al Republicii Moldova, este căutat de polițiști în județul Mehedinți, după ce ar fi refuzat să oprească la semnalele regulamentare ale unui echipaj din Strehaia și ar fi abandonat ulterior autoturismul într-o zonă împădurită.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 5 septembrie, în jurul orei 15:30. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Strehaia au încercat să oprească un autoturism cu numere de înmatriculare bulgărești, însă șoferul și-a continuat deplasarea.

Mașina a fost găsită abandonată în apropierea unei păduri, iar verificările preliminare indică faptul că aceasta ar fi fost furată de pe teritoriul Bulgariei.

Pentru găsirea suspectului, IPJ Mehedinți a mobilizat echipe de căutare, sprijinite de polițiști din județele Dolj, Gorj și Caraș-Severin. La operațiune participă, de asemenea, polițiști de frontieră, jandarmi mehedințeni și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Căutările sunt în desfășurare, iar anchetatorii verifică toate împrejurările în care a avut loc incidentul. După identificarea bărbatului și finalizarea verificărilor, autoritățile vor decide măsurile legale necesare.

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