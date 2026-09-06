Bărbat din Republica Moldova, căutat după ce a abandonat o mașină furată din Bulgaria, în Mehedinți

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 sept. 2026, 11:59

Un bărbat în vârstă de 26 de ani, cetățean al Republicii Moldova, este căutat de polițiști în județul Mehedinți, după ce ar fi refuzat să oprească la semnalele regulamentare ale unui echipaj din Strehaia și ar fi abandonat ulterior autoturismul într-o zonă împădurită.

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