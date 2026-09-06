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Termocentrala Rovinari, în pericol să rămână fără cărbune. Fost șef CE Oltenia: Distrugerea a fost controlată

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 sept. 2026, 09:27
SursăRealitatea PLUS

Situația de la Rovinari devine tot mai gravă. Termocentrala riscă să rămână fără cărbune, iar grupurile energetice s-ar putea opri din lipsă de combustibil. Laurențiu Ciurel, fostul șef al Complexului Energetic Oltenia, lansează acuzații dure și susține că fronturile de lucru au fost distruse intenționat, iar exploatările miniere au fost aduse în punctul în care revenirea la nivelurile de producție de altădată este aproape imposibilă.

Nu există stoc și mai ales că vine iarna. A început să vină ceva cărbune acuma mai bine, dar vă dați seama de că s-a ajuns la Rovinari singura centrală din România la gura minei, alimentată direct din carieră și înconjurată din toate părțile de carieră, să se aducă cărbune auto din Motru și din Jilț.

Lipsa de cărbune, lipsa cronică de cărbune, avariile repetate peste care s-a trecut cu vederea, prăbușirea excavatoarelor, încălecarea fronturilor, s-au dus după... fără nicio logică, după câte o lingură de cărbune, fără să să țină cont de viitor. Adică cine a făcut lucrul ăsta a făcut-o cu cap. Adică distrugerea asta a fost controlată și foarte bine pusă la punct. S-a făcut ca procesul să fie ireversibil, să nu se mai poată cumva reporni. Că ăsta e paradoxul. Vedeți, acolo unde e cărbune nu ai grupuri. Acolo unde sunt grupuri nu ai cărbune.

În unele cercuri s-au desfăcut șampanii. Gândiți-vă că în fiecare seară se câștigă zeci și zeci de milioane datorită importului.

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