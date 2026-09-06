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Termocentrala Rovinari, în pericol să rămână fără cărbune. Fost șef CE Oltenia: Distrugerea a fost controlată
Publicat6 sept. 2026, 09:27
SursăRealitatea PLUS
Situația de la Rovinari devine tot mai gravă. Termocentrala riscă să rămână fără cărbune, iar grupurile energetice s-ar putea opri din lipsă de combustibil. Laurențiu Ciurel, fostul șef al Complexului Energetic Oltenia, lansează acuzații dure și susține că fronturile de lucru au fost distruse intenționat, iar exploatările miniere au fost aduse în punctul în care revenirea la nivelurile de producție de altădată este aproape imposibilă.
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