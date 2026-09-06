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Social· 1 min citire
Caz șocant la Iași: femeie, condamnată după ce și-a înjunghiat iubitul din gelozie
Poliție
Publicat6 sept. 2026, 07:08
Actualizat6 sept. 2026, 07:54
SursăRealitatea PLUS
Caz șocant la Iași. O femeie și-a înjunghiat iubitul în urma unui scandal din gelozie. Până la sosirea polițiștilor, femeia ar fi șters urmele de sânge. Acum ea riscă o pedeapsa cu închisoarea între 5 și 10 ani. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
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