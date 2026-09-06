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Caz șocant la Iași: femeie, condamnată după ce și-a înjunghiat iubitul din gelozie

Poliție

Poliție

Scris deDarius Stănescu
Publicat6 sept. 2026, 07:08
Actualizat6 sept. 2026, 07:54
SursăRealitatea PLUS

Caz șocant la Iași. O femeie și-a înjunghiat iubitul în urma unui scandal din gelozie. Până la sosirea polițiștilor, femeia ar fi șters urmele de sânge. Acum ea riscă o pedeapsa cu închisoarea între 5 și 10 ani. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Scandalul dintre cei doi a pornit după ce bărbatul ar fi primit un telefon de la o femeie cu care iubita lui credea că o înșală. Cearta a degenerat în momentul în care bărbatul ar fi refuzat să îi dea femeii telefonul lui mobil pentru a-l verifica.

Orbita de gelozie, aceasta a pus mâna pe un cuțit cu care l-a înjunghiat fără să stea pe gânduri. Vecinii sunt cei care au sunat urgent la 112 speriați de țipetele din casă.

Însă până la sosirea polițiștilor, agresoarea ar fi spălat urmele de sânge de pe jos și ar fi încercat să își ascundă fapta.

Ea a fost condamnată la 2 ani și 6 luni de închisoare, cu suspendare și a fost obligată să plătească daune morale și cheltuieli de judecată.

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