Caz șocant la Iași: femeie, condamnată după ce și-a înjunghiat iubitul din gelozie

Publicat 6 sept. 2026, 07:08 Actualizat 6 sept. 2026, 07:54 Sursă Realitatea PLUS

Caz șocant la Iași. O femeie și-a înjunghiat iubitul în urma unui scandal din gelozie. Până la sosirea polițiștilor, femeia ar fi șters urmele de sânge. Acum ea riscă o pedeapsa cu închisoarea între 5 și 10 ani. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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