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Incendiu puternic de vegetație la ieșirea din Brăila. Trafic blocat pe șoseaua spre Galați - VIDEO
Incendiu de vegetatie la Braila
Publicat5 sept. 2026, 14:33
Actualizat5 sept. 2026, 14:35
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit sâmbătă, 5 septembrie 2026, la ieșirea din Brăila. Din cauza degajării masive de fum, traficul pe DN 22B a fost blocat o vreme, potrivit ISU Brăila. Patru autospeciale și o autocisternă au fost trimise pentru stingerea focului.
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