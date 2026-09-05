Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Incendiu puternic de vegetație la ieșirea din Brăila. Trafic blocat pe șoseaua spre Galați - VIDEO

Incendiu de vegetatie la Braila

Incendiu de vegetatie la Braila

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat5 sept. 2026, 14:33
Actualizat5 sept. 2026, 14:35

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit sâmbătă, 5 septembrie 2026, la ieșirea din Brăila. Din cauza degajării masive de fum, traficul pe DN 22B a fost blocat o vreme, potrivit ISU Brăila. Patru autospeciale și o autocisternă au fost trimise pentru stingerea focului.

ISU Brăila intervine sâmbătă, 5 septembrie 2026, începând cu ora 12.50, cu 4 autospeciale de stingere (ASAS) și o autocisternă, pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscată la ieșirea din municipiul Brăila, spre digul DN 22B, potrivit unei postări Pro Brăila.

Pompierii au transmis că arde vegetație uscată, însă nu există pericol de extindere la clădiri. Fumul dens afectează vizibilitatea, motiv pentru care traficul a fost oprit de la intersecția bulevardului Dorobanților cu Calea Galați până la ieșirea din oraș. Șoferii care se deplasează spre Galați sunt direcționați prin cartierul Vidin, a mai transmis ISU, citat de publicații locale.

Echipajele ISU acționează pentru limitarea și stingerea focului, iar circulația va fi reluată după eliminarea riscului pentru participanții la trafic.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

incendiu la brailatrafic blocat DN 22Binterventie isu braila

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe