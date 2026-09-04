Tragedie pe Drumul Expres Craiova – Pitești: 3 morți într-un accident cu un TIR. Circulație blocată VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 sept. 2026, 17:39

Un accident rutier extrem de grav a paralizat traficul vineri pe Drumul Expres DEx12 Craiova – Pitești. În urma coliziunii dintre o autoutilitară și un ansamblu rutier de mare tonaj, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte două au fost rănite și au primit îngrijiri medicale de urgență.

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