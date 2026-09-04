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Tragedie pe Drumul Expres Craiova – Pitești: 3 morți într-un accident cu un TIR. Circulație blocată VIDEO

Accident mortal pe drumul expres Craiova Pitesti. Foto/Captură video

Accident mortal pe drumul expres Craiova Pitesti. Foto/Captură video

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 sept. 2026, 17:39

Un accident rutier extrem de grav a paralizat traficul vineri pe Drumul Expres DEx12 Craiova – Pitești. În urma coliziunii dintre o autoutilitară și un ansamblu rutier de mare tonaj, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte două au fost rănite și au primit îngrijiri medicale de urgență.

Tragicul eveniment s-a produs la kilometrul 65, în zona localității Priseaca din județul Olt, pe sensul de mers către municipiul Craiova, determinând blocarea completă a circulației pe tronsonul dintre nodurile rutiere Negreni și Valea Mare – Slatina.

Cum s-a produs tragedia: Defecțiune tehnică urmată de oprire pe carosabil

Din datele preliminare oferite de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, principala cauză a incidentului ar fi fost o defecțiune tehnică la vehiculul de mare tonaj, mai exact explozia unei anvelope.

  • Oprit pe banda de mers: După ce a depășit spațiul de parcare de la kilometrul 67, unde ar fi putut staționa în siguranță, șoferul TIR-ului a oprit pe acostament aproximativ un kilometru mai departe. Totuși, gabaritul vehiculului ocupa parțial prima bandă de circulație.

  • Cursă contra cronometru înainte de balizare: O echipă tehnică din cadrul CIC Negreni a fost trimisă pentru a semnaliza și baliza autotrenul oprit. În drum spre TIR, echipa a făcut o scurtă oprire pe traseu pentru a îndepărta de pe carosabil resturile de cauciuc aruncate în urma exploziei.

  • Impact fatal: Inspecția tehnică și mașina de intervenție au ajuns în apropierea TIR-ului fix în momentul în care s-a produs coliziunea. Autoutilitara a lovit vehiculul de mare tonaj înainte ca zona să poată fi izolată și semnalizată corespunzător.

Restricții de trafic și estimări privind redeschiderea drumului

Inspectoratul General al Poliției Române, prin Centrul INFOTRAFIC, a anunțat că circulația pe sensul Pitești – Craiova a rămas complet oprită pentru intervenția echipajelor de salvare, cercetarea la fața locului și eliberarea carosabilului. Reluarea traficului a fost estimată după ora 18:00.

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