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Incendiu de vegetație la Drobeta-Turnu Severin. Centura orașului a fost blocată, iar o localitate a rămas fără internet

Incendiu de vegetație la Drobeta-Turnu Severin.

Incendiu de vegetație la Drobeta-Turnu Severin.

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 13:40

Pompierii din Drobeta-Turnu Severin intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit la Dudașu Schelei. Flăcările au amenințat un depozit de lemne și au afectat rețeaua de comunicații din zonă.

Trafic blocat pe centura Drobetei-Turnu Severin

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în localitatea Dudașu Schelei, iar intervenția pompierilor a dus la blocarea traficului pe centura municipiului Drobeta-Turnu Severin.

La locul incendiului au fost trimise echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Drobeta-Turnu Severin. Salvatorii acționează cu trei autospeciale de stingere și un ATV pentru limitarea și lichidarea focarelor.

Flăcările au amenințat un depozit de lemne

Incendiul s-a extins într-o zonă în care flăcările au ajuns să amenințe un depozit de lemne. Pompierii acționează pentru localizarea focarelor și împiedicarea propagării incendiului către această zonă.

Intervenția este concentrată atât asupra focarelor existente, cât și asupra limitării extinderii flăcărilor. Echipajele continuă operațiunile până la stingerea completă a incendiului.

Dudașu Schelei a rămas fără internet

Incendiul a provocat și probleme în rețeaua de comunicații din localitate. Flăcările au afectat un stâlp și cablurile de telecomunicații, iar în urma incidentului Dudașu Schelei a rămas fără internet.

Pompierii continuă intervenția pentru a împiedica extinderea incendiului și pentru lichidarea tuturor focarelor. Situația este în dinamică.

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