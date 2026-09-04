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Incendiu de vegetație la Drobeta-Turnu Severin. Centura orașului a fost blocată, iar o localitate a rămas fără internet
Incendiu de vegetație la Drobeta-Turnu Severin.
Pompierii din Drobeta-Turnu Severin intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit la Dudașu Schelei. Flăcările au amenințat un depozit de lemne și au afectat rețeaua de comunicații din zonă.
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