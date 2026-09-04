Moaștele Sfintei Ana, aduse în premieră în România. Programul de la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București

Moaștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, vor ajunge pentru prima dată în România, de la Mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos. Credincioșii vor putea să se închine la racla care va fi așezată la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București, în perioada 5-10 septembrie 2026.
Evenimentul religios este organizat într-o perioadă cu o puternică însemnătate spirituală, fiind dedicat atât Sfinților Martiri Brâncoveni, cât și Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Biserica Sfântul Gheorghe-Nou, aflată în zona considerată „Kilometrul Zero” al Capitalei, va găzdui racla timp de șase zile.
Moaștele Sfintei Ana vin de la Muntele Athos
Potrivit reprezentanților Bisericii Sfântul Gheorghe-Nou, cinstitele moaște ale Sfintei Ana vor fi aduse din patrimoniul Mănăstirii Cutlumuș, una dintre așezările monahale de la Sfântul Munte Athos.
Sfânta Ana este cinstită în tradiția creștină drept mama Fecioarei Maria și bunica Mântuitorului Iisus Hristos. Aducerea moaștelor în România a fost aprobată de autoritățile bisericești de la Athos, cu binecuvântarea Patriarhului Daniel.
O delegație alcătuită din cinci monahi de la Mănăstirea Cutlumuș va însoți racla în România. Aceasta este așteptată sâmbătă, 5 septembrie, în jurul orei 15:00, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.
Când ajung moaștele la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou
Primirea oficială a raclei la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou este programată sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 18:00. După ceremonia de întâmpinare, vor avea loc o slujbă de mulțumire, Acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana, precum și Vecernia.
Biserica va fi deschisă zilnic, între 6 și 10 septembrie, în intervalul 07:00-22:00, pentru credincioșii care vor să se închine la moaștele Sfintei Ana. Dacă vor exista persoane care așteaptă la rând după ora 22:00, lăcașul de cult va rămâne deschis până la închinarea ultimului credincios.
Programul slujbelor, 5-10 septembrie 2026
Sâmbătă, 5 septembrie
18:00 – Întâmpinarea raclei cu moaștele Sfintei Ana și a delegației de la Mănăstirea Cutlumuș, în pridvorul Bisericii „Sfântul Gheorghe-Nou”; slujbă de mulțumire
18:30 – Acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana
19:00 – Vecernia
Duminică, 6 septembrie
08:30 – Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu
09:00 – Utrenia
10:00 – Sfânta Liturghie
22:30 – Priveghere de noapte, dedicată aducerii moaștelor Sfintei Ana la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou; la miezul nopții va fi oficiată Sfânta Liturghie
Luni, 7 septembrie
10:00 – Acatistul Sfinților Martiri Brâncoveni
18:00 – Acatistul Nașterii Maicii Domnului
18:30 – Vecernia dedicată Praznicului Nașterii Maicii Domnului
Marți, 8 septembrie
09:00 – Utrenia
10:00 – Sfânta Liturghie, de Praznicul Nașterii Maicii Domnului
18:00 – Priveghere dedicată Sfinților Părinți Ioachim și Ana
Miercuri, 9 septembrie
08:30 – Acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana
09:00 – Sfânta Liturghie, în ziua de prăznuire a Sfinților Ioachim și Ana
17:00 – Taina Sfântului Maslu, oficiată în sobor, cu rugăciuni de binecuvântare și dezlegare
19:00 – Vecernia
Joi, 10 septembrie