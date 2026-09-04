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Moaștele Sfintei Ana, aduse în premieră în România. Programul de la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București

Biserica Sfântul Gheorghe-Nou

Biserica Sfântul Gheorghe-Nou

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 10:19

Moaștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, vor ajunge pentru prima dată în România, de la Mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos. Credincioșii vor putea să se închine la racla care va fi așezată la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București, în perioada 5-10 septembrie 2026.

Evenimentul religios este organizat într-o perioadă cu o puternică însemnătate spirituală, fiind dedicat atât Sfinților Martiri Brâncoveni, cât și Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Biserica Sfântul Gheorghe-Nou, aflată în zona considerată „Kilometrul Zero” al Capitalei, va găzdui racla timp de șase zile.

Moaștele Sfintei Ana vin de la Muntele Athos

Potrivit reprezentanților Bisericii Sfântul Gheorghe-Nou, cinstitele moaște ale Sfintei Ana vor fi aduse din patrimoniul Mănăstirii Cutlumuș, una dintre așezările monahale de la Sfântul Munte Athos.

Sfânta Ana este cinstită în tradiția creștină drept mama Fecioarei Maria și bunica Mântuitorului Iisus Hristos. Aducerea moaștelor în România a fost aprobată de autoritățile bisericești de la Athos, cu binecuvântarea Patriarhului Daniel.

O delegație alcătuită din cinci monahi de la Mănăstirea Cutlumuș va însoți racla în România. Aceasta este așteptată sâmbătă, 5 septembrie, în jurul orei 15:00, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Când ajung moaștele la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou

Primirea oficială a raclei la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou este programată sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 18:00. După ceremonia de întâmpinare, vor avea loc o slujbă de mulțumire, Acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana, precum și Vecernia.

Biserica va fi deschisă zilnic, între 6 și 10 septembrie, în intervalul 07:00-22:00, pentru credincioșii care vor să se închine la moaștele Sfintei Ana. Dacă vor exista persoane care așteaptă la rând după ora 22:00, lăcașul de cult va rămâne deschis până la închinarea ultimului credincios.

Programul slujbelor, 5-10 septembrie 2026

Sâmbătă, 5 septembrie

  • 18:00 – Întâmpinarea raclei cu moaștele Sfintei Ana și a delegației de la Mănăstirea Cutlumuș, în pridvorul Bisericii „Sfântul Gheorghe-Nou”; slujbă de mulțumire

  • 18:30 – Acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana

  • 19:00 – Vecernia

Duminică, 6 septembrie

  • 08:30 – Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu

  • 09:00 – Utrenia

  • 10:00 – Sfânta Liturghie

  • 22:30 – Priveghere de noapte, dedicată aducerii moaștelor Sfintei Ana la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou; la miezul nopții va fi oficiată Sfânta Liturghie

Luni, 7 septembrie

  • 10:00 – Acatistul Sfinților Martiri Brâncoveni

  • 18:00 – Acatistul Nașterii Maicii Domnului

  • 18:30 – Vecernia dedicată Praznicului Nașterii Maicii Domnului

Marți, 8 septembrie

  • 09:00 – Utrenia

  • 10:00 – Sfânta Liturghie, de Praznicul Nașterii Maicii Domnului

  • 18:00 – Priveghere dedicată Sfinților Părinți Ioachim și Ana

Miercuri, 9 septembrie

  • 08:30 – Acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana

  • 09:00 – Sfânta Liturghie, în ziua de prăznuire a Sfinților Ioachim și Ana

  • 17:00 – Taina Sfântului Maslu, oficiată în sobor, cu rugăciuni de binecuvântare și dezlegare

  • 19:00 – Vecernia

Joi, 10 septembrie

  • 09:00 – Utrenia

  • 10:00 – Sfânta Liturghie

  • 18:00 – Acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana

  • 22:00 – Plecarea delegației de la Mănăstirea Cutlumuș și a raclei cu moaștele Sfintei Ana către Sfântul Munte Athos

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