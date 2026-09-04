Moaștele Sfintei Ana, aduse în premieră în România. Programul de la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 10:19

Moaștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, vor ajunge pentru prima dată în România, de la Mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos. Credincioșii vor putea să se închine la racla care va fi așezată la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București, în perioada 5-10 septembrie 2026.

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