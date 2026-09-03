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Pericol major în Odorheiu Secuiesc. Conductă de gaz, fisurată chiar lângă o benzinărie
Pericol major în Odorheiu Secuiesc
Publicat3 sept. 2026, 21:58
Actualizat3 sept. 2026, 22:00
O conductă de gaz a fost fisurată joi după-amiază, în apropierea unei benzinării din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita. Incidentul s-a produs în timpul unor lucrări, iar alimentarea cu gaze a fost oprită temporar.
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