Pericol major în Odorheiu Secuiesc. Conductă de gaz, fisurată chiar lângă o benzinărie

Publicat 3 sept. 2026, 21:58 Actualizat 3 sept. 2026, 22:00

O conductă de gaz a fost fisurată joi după-amiază, în apropierea unei benzinării din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita. Incidentul s-a produs în timpul unor lucrări, iar alimentarea cu gaze a fost oprită temporar.

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