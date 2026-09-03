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Pericol major în Odorheiu Secuiesc. Conductă de gaz, fisurată chiar lângă o benzinărie

Pericol major în Odorheiu Secuiesc

Pericol major în Odorheiu Secuiesc

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 21:58
Actualizat3 sept. 2026, 22:00

O conductă de gaz a fost fisurată joi după-amiază, în apropierea unei benzinării din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita. Incidentul s-a produs în timpul unor lucrări, iar alimentarea cu gaze a fost oprită temporar.

Pompierii au intervenit în zona benzinăriei

La locul incidentului a fost trimis un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Odorheiu Secuiesc, cu o autospecială de stingere.

Echipajul Delgaz a intervenit pentru oprirea alimentării cu gaze, în timp ce pompierii au asigurat măsurile necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Benzinăria din Odorheiu Secuiesc a fost închisă temporar pe durata intervenției.

Nu mai sunt scurgeri de gaz

Ulterior, reprezentanții Delgaz au efectuat măsurători în zona afectată, iar ISU Harghita a anunțat că nu au mai fost identificate scurgeri de gaz.

„Reprezentanții de la Delgaz au făcut măsurători și nu mai sunt scurgeri de gaz. Zona este balizată. Echipajul de pompieri se retrage la bază”, a transmis ISU Harghita.

Benzinăria urma să fie redeschisă în aproximativ 30 de minute, după încheierea intervenției și verificările efectuate în zonă.

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